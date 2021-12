Poslanci strávili v parlamente 96 rokovacích dní, schôdze o Kolíkovej aj Mikulcovi boli zrušené

Kollár zvolal 33 schôdzí

Štátna korupcia a COVID-19

Stav zdravotníctva a Nord Stream 2

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - Parlament v tomto roku schválil 165 zákonov. Vládnych návrhov bolo 102 a poslaneckých 63. Vyplýva to z analýzy údajov agentúry SITA a štatistík zverejnených na webovej stránke Národnej rady SR.Poslanci v tomto roku strávili v parlamente 96 rokovacích dní. Dlhé rokovacie maratóny absolvovali v druhej polovici roka.Vôbec najdlhšie trvala schôdza na prelome októbra a novembra, a to 15 rokovacích dní. Natiahla sa na štyri kalendárne týždne.V tomto roku predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolal dohromady 33 schôdzí. Z toho tri boli zrušené. V septembri sa zrušila schôdza, na ktorej chcela opozícia vysloviť nedôveru ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (nom. SaS). Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) totiž stiahla podpisy na zvolanie schôdze.Podľa lídra Hlasu - SD Petra Pellegriniho odvolanie Kolíkovej nestačilo a Hlas začal zbierať podpisy na vyslovenie nedôvery celej vláde Eduarda Hegera (OĽaNO). Nakoniec Hlas - SD návrh na zvolanie takejto schôdze nepredložil.V septembri sa zrušila schôdza o odvolaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie. O návrhu sa rokovalo v rámci riadnej schôdze. V októbri bola zrušená schôdza o odvolávaní Richarda Sulíka (SaS) z funkcie ministra hospodárstva. Rokovanie o tom sa tiež otvorilo v rámci riadnej schôdze.Počas roka poslanci neschválili program deviatich schôdzí. V apríli plénum odmietlo rokovať o prijatí uznesenia k ochoreniu COVID-19 Opozícia v uznesení navrhovala nevyhnutnosť vyvodenia zodpovednosti za neadekvátne vysoký počet úmrtí na ochorenie COVID-19 či za netransparentný proces nákupu vakcíny Sputnik V a jej problematické povoľovacie konanie.V júni poslanci neschválili program schôdze k štátnej korupcii. Opozícia navrhovala uznesenie k nemorálnej motivácii tzv. univerzálnych svedkov a kajúcnikov, „akou je oficiálne potvrdená a účinná obchodná zmluva medzi Slovenskou poštou a súkromnou bezpečnostnou službou LAMA SK v objeme 9,5 milióna eur bez DPH".V júli sa mimoriadne nerokovalo o návrhu na odvolanie ministra Mikulca a presunulo sa. Rovnaký scenár so schôdzou o Mikulcovi sa opakoval aj na konci augusta. V auguste poslanci neschválili ani program schôdze k rastu cien elektriny, plynu a tepla pre domácnosti, malé a stredné podniky a k rizikám pre príjmy štátneho rozpočtu po sprevádzkovaní plynovodu Nord Stream 2 V septembri poslanecké plénum neodobrilo program schôdze o Pláne vlády na stabilizáciu verejných financií od roku 2022. V septembri poslanci neschváli program schôdze „ku katastrofálnemu stavu v slovenskom zdravotníctve". V októbri opozícia neuspela s návrhom rokovať o prijatí opatrení na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.V decembri poslanecká snemovňa odmietla program schôdze o katastrofálnom stave v slovenskom zdravotníctve a o ohrození verejného zdravia. Rovnako odmietla program schôdze, na ktorej sa malo rokovať o vážnych sociálnych dopadoch výrazného rastu cien energií a základných potravín.