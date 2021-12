Kancelár Scholz pricestuje na rokovania do Poľska, s Morawieckim budú diskutovať o migrantoch či energiách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.12.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v nedeľu pricestuje do Varšavy na rokovania s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim. Zhovárať by sa mali o migrácii, energiách, Európskej únii (EÚ), napätí vo východnom susedstve eurobloku a bilaterálnych vzťahoch Varšavy s novou nemeckou vládou.Je to jedna z prvých zahraničných návštev Scholza, po tom ako sa v stredu ujal funkcie. V piatok sa v Paríži stretol s francúzskym prezidentom Macronom a neskôr s predstaviteľmi EÚ a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v Bruseli.V piatok už do Poľska pricestovala nová nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Politička vyjadrila podporu Nemecka Poľsku počas migračnej krízy na jeho východných hraniciach a tiež vyzvala na humanitárne zaobchádzanie s migrantmi, ktorí na hraniciach uviaznu.