Krajiny v G7 varujú Rusko, invázia na Ukrajinu by mala vážne následky

12.12.2021 (Webnoviny.sk) - Najbohatšie krajiny sveta združené v organizácii G7 varujú Rusko, že invázia na Ukrajinu by mala „masívne“ následky.V nedeľu to povedala britská ministerka zahraničia Liz Truss, podľa ktorej je skupina v tomto postoji zjednotená. Ministri zahraničných vecí G7 sa cez víkend stretávajú v anglickom Liverpoole a rozhovorom dominuje zhromažďovanie ruských vojakov pri Ukrajine.Ukrajinu a Západ znepokojuje pohyb ruských vojsk a zbraní v rusko-ukrajinskom pohraničí, ktorý by mohol byť predzvesťou invázie. Moskva to popiera a obviňuje Kyjev z toho, že má sám agresívne zámery. Mocnosti avizovali, že v prípade invázie na Ukrajinu uvalia ostré sankcie na ruskú ekonomiku.Truss sa vyjadrila, že G7 vysiela „silný signál našim nepriateľom a našim spojencom“. Ministri sa podľa nej jasne vyjadrili, že „každá invázia Ruska na Ukrajinu by mala masívne následky s vysokou cenou“.Ministri Spojeného kráľovstva, USA, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska a Japonska pravdepodobne na záver ich konferencie v nedeľu ešte raz varujú Moskvu v rámci ich záverečných vyhlásení, uvádza agentúra AP. Nie je ale jasné, nakoľko priblížia opatrenia, ktoré by mohli prijať. Truss v súvislosti s ekonomickými sankciami uviedla, že G7 „zvažuje všetky možnosti“.Nemenovaný predstaviteľ USA, ktorý sa zúčastnil na rokovaniach G7, pre AP uviedol, že ministri boli jednotní v „mimoriadnych obavách“ o vývoji v rusko-ukrajinskom pohraničí a súhlasili na silných opatreniach, ktoré možno zaviesť veľmi rýchlo. Spojené štáty a ich spojenci zdržanlivo hovoria o vojenskej reakcii na obranu Ukrajiny a svoje úsilie sústreďujú na prísne sankcie zamerané na ruské hospodárstvo.Poprední diplomati G7 na svojom stretnutí v Liverpoole tiež diskutovali o aktivitách Číny v indicko-tichomorskom regióne a jadrovej dohode s Iránom.