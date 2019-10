Kancelária NR SR by si mohla budúci rok polepšiť o vyše 6 miliónov eur

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Kancelária Národnej rady (NR) SR by mohla v roku 2020 hospodáriť s rozpočtom na úrovni 38,1 milióna eur, v porovnaní s aktuálnym rokom by si tak polepšila o 6,27 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.Objem osobných výdavkov sa na rok 2020 rozpočtuje na úrovni 24 miliónov eur. V porovnaní so súčasnosťou ide o nárast o 5,92 milióna eur, a to najmä z dôvodu premietnutia valorizácie platov zamestnancov z roku 2019 do nasledujúcich rokov a dopočtu platových náležitostí poslancov na úroveň roku 2019.Výdavky na tovary a služby sú na rok 2020 plánované v objeme 11,3 milióna eur. Ide o nárast o 1,1 milióna eur. Spôsobený je uplatnením výdavkov na odmeny asistentov poslancov a prevádzku poslaneckých kancelárií. Do výdavkov sa premietli aj finančné náklady spojené s konaním sa volieb do NR SR v roku 2020.V oblasti bežných transferov sa na rok 2019 navrhuje suma milión eur, čo predstavuje medziročný nárast o 821.000 eur. Nárast súvisí s rozpočtovaním výdavkov na odstupné pre poslancov parlamentu, ktorí nebudú zvolení v nasledujúcich voľbách.Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2020 vo výške 1,84 milióna eur medziročne klesajú o 1,58 milióna eur. Prostriedky by sa mali použiť na pokračujúcu rekonštrukciu v areáli Bratislavského hradu a na rekonštrukciu a modernizáciu softvéru.