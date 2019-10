Rezort diplomacie by mal mať v roku 2020 k dispozícii 133,4 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR by malo mať v roku 2020 k dispozícii 133,4 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 ide o pokles o 3,02 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.Na rok 2020 navrhujú o 75 miliónov eur vyššie osobné výdavky. Predstavuje to nárast o 5,1 percenta oproti minulému roku. MZVaEZ pristúpilo k optimalizácii siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v krajinách južného Kaukazu, posilneniu poddimenzovaných zastupiteľských úradov v regióne západného Balkánu, vyslaniu rozvojových diplomatov na zastupiteľské úrady, ako aj k premietnutiu vplyvu vládou schválenej Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.Pokles by mal nastať pri výdavkoch na tovary a služby. Suma by mala predstavovať 38,4 milióna eur, čo predstavuje pokles o 25 percent. Nárast oproti minulému roku by mal nastať v oblasti bežných transferov a suma by mala byť 12,1 milióna eur. Výdavky rastú najmä v dôsledku vyšších výdavkov na dotácie pre zahraničných Slovákov. V súvislosti s premietnutím valorizácie platov zamestnancov sa zvýšil transfer pre príspevkovú organizáciu v pôsobnosti rezortu diplomacie. Dotácie na rozvojovú pomoc majú predstavovať 6,47 milióna eur. Dotácie na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí 3,22 milióna eur, príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa účelových zariadení bude v sume 2,17 milióna eur a na výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb má poputovať 119.000 eur.Kapitálové výdavky majú byť vo výške 7,85 milióna eur. Predstavuje to nárast oproti roku 2019 o 4,35 milióna eur. Nárast súvisí s prostriedkami získanými z vyrovnania clearingového dlhu Srbska. Suma 3,5 milióna eur sa plánuje použiť na výstavbu tzv. Slovenského domu v Novom Sade pre príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Kapitálové výdavky sa plánujú použiť aj na rekonštrukciu budovy stálej misie v Ženeve, budovy zastupiteľského úradu v Bukurešti, na rekonštrukciu bytového objektu Londýn, na bezpečnostné opatrenia na úradoch v zahraničí a na informačné technológie.