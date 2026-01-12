|
Pondelok 12.1.2026
Meniny má Ernest
|
12. januára 2026
Kancelária prezidenta investovala v roku 2025 takmer 3,5 milióna eur do obnovy národných kultúrnych pamiatok
Kancelária prezidenta SR v roku 2025 investovala do rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok, ktoré má vo svojej správe, takmer 3,5 milióna ...
12.1.2026 (SITA.sk) - Kancelária prezidenta SR v roku 2025 investovala do rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok, ktoré má vo svojej správe, takmer 3,5 milióna eur. Konkrétne ide o Karáčoniho palác na Štefánikovej ulici v Bratislave a Lovecký zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine.
Karáčoniho palác je v správe Kancelárie prezidenta (KP) SR aj Úradu vlády SR. Rekonštrukcia sa začala v apríli 2025. Práce na časti budovy v správe KP SR sa skladajú zo stavebných a reštaurátorských prác, ako aj umelecko-remeselných prác na fasáde.
Celkovo v roku 2025 Kancelária prezidenta do rekonštrukcie Karáčoniho paláca investovala viac ako 2,57 mil. eur, a to zo svojho rozpočtu a z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. Ide o prvú veľkú rekonštrukciu tejto národnej kultúrnej pamiatky po viac ako 20 rokoch, pričom posledná sa realizovala v rokoch 2002/2003.
Okrem toho KP SR investovala zo svojho rozpočtu takmer 924-tisíc eur na rozsiahlu exteriérovú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Lovecký zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine. Išlo o vôbec prvú investíciu v takomto objeme na obnovu zámočka a jeho exteriéru, odkedy je v správe KP SR. Jej cieľom bolo vyriešiť dlhodobý problém zatekajúcej zrážkovej vody, ktorá spôsobovala vlhnutie suterénnych priestorov a poškodzovanie drevených prvkov historickej zrubovej konštrukcie.
Zdroj: SITA.sk - Kancelária prezidenta investovala v roku 2025 takmer 3,5 milióna eur do obnovy národných kultúrnych pamiatok © SITA Všetky práva vyhradené.
