|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 12.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ernest
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. januára 2026
STVR má novú riaditeľku Sekcie ľudských zdrojov, stala sa ňou Silvia Repčoková
Slovenská televízia a rozhlas (STVR) má novú riaditeľku Sekcie ľudských zdrojov. Od 1. januára sa ňou stala Silvia Repčoková. STVR priblížila, ...
Zdieľať
12.1.2026 (SITA.sk) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) má novú riaditeľku Sekcie ľudských zdrojov. Od 1. januára sa ňou stala Silvia Repčoková. STVR priblížila, že Repčoková má dlhoročné manažérske skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, financií a ekonomiky.
Od januára 2024 pôsobila ako vedúca odboru riadenia ľudských zdrojov v Slovenskom vodohospodárskom podniku, kde zodpovedala za komplexnú HR agendu, personálne a mzdové procesy a tvorbu interných predpisov a metodík. V minulosti zastávala aj viacero riadiacich pozícií v súkromnom sektore vrátane funkcie finančnej riaditeľky či členky predstavenstva.
"Ľudia sú pre mňa základom fungovania každej organizácie. Do STVR prichádzam s rešpektom k jej poslaniu a s cieľom vytvárať prostredie, v ktorom sa zamestnanci budú cítiť vypočutí, podporení a budú mať priestor profesionálne rásť. Teším sa na spoluprácu s kolegami naprieč celou inštitúciou," uviedla Repčoková.
Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková doplnila, že Repčoková prináša do STVR bohaté skúsenosti z oblasti riadenia ľudí aj procesov, ako aj manažérsky pohľad, ktorý je pre modernú verejnoprávnu inštitúciu mimoriadne dôležitý. "Verím, že pod jej vedením bude sekcia ľudských zdrojov aktívnym partnerom pre zamestnancov aj manažment a prispeje k stabilite a ďalšiemu rozvoju STVR," uzavrela Flašíková.
Zdroj: SITA.sk - STVR má novú riaditeľku Sekcie ľudských zdrojov, stala sa ňou Silvia Repčoková © SITA Všetky práva vyhradené.
Od januára 2024 pôsobila ako vedúca odboru riadenia ľudských zdrojov v Slovenskom vodohospodárskom podniku, kde zodpovedala za komplexnú HR agendu, personálne a mzdové procesy a tvorbu interných predpisov a metodík. V minulosti zastávala aj viacero riadiacich pozícií v súkromnom sektore vrátane funkcie finančnej riaditeľky či členky predstavenstva.
"Ľudia sú pre mňa základom fungovania každej organizácie. Do STVR prichádzam s rešpektom k jej poslaniu a s cieľom vytvárať prostredie, v ktorom sa zamestnanci budú cítiť vypočutí, podporení a budú mať priestor profesionálne rásť. Teším sa na spoluprácu s kolegami naprieč celou inštitúciou," uviedla Repčoková.
Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková doplnila, že Repčoková prináša do STVR bohaté skúsenosti z oblasti riadenia ľudí aj procesov, ako aj manažérsky pohľad, ktorý je pre modernú verejnoprávnu inštitúciu mimoriadne dôležitý. "Verím, že pod jej vedením bude sekcia ľudských zdrojov aktívnym partnerom pre zamestnancov aj manažment a prispeje k stabilite a ďalšiemu rozvoju STVR," uzavrela Flašíková.
Zdroj: SITA.sk - STVR má novú riaditeľku Sekcie ľudských zdrojov, stala sa ňou Silvia Repčoková © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kancelária prezidenta investovala v roku 2025 takmer 3,5 milióna eur do obnovy národných kultúrnych pamiatok
Kancelária prezidenta investovala v roku 2025 takmer 3,5 milióna eur do obnovy národných kultúrnych pamiatok
<< predchádzajúci článok
Hisense predstavuje komplexný ekosystém inteligentnej domácnosti na veľtrhu CES 2026
Hisense predstavuje komplexný ekosystém inteligentnej domácnosti na veľtrhu CES 2026