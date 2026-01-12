Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

12. januára 2026

STVR má novú riaditeľku Sekcie ľudských zdrojov, stala sa ňou Silvia Repčoková


67e15c88e070b160665261 676x380 12.1.2026 (SITA.sk) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) má novú riaditeľku Sekcie ľudských zdrojov. Od 1. januára sa ňou stala Silvia Repčoková. STVR priblížila, že Repčoková má dlhoročné manažérske skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, financií a ekonomiky.


Od januára 2024 pôsobila ako vedúca odboru riadenia ľudských zdrojov v Slovenskom vodohospodárskom podniku, kde zodpovedala za komplexnú HR agendu, personálne a mzdové procesy a tvorbu interných predpisov a metodík. V minulosti zastávala aj viacero riadiacich pozícií v súkromnom sektore vrátane funkcie finančnej riaditeľky či členky predstavenstva.

"Ľudia sú pre mňa základom fungovania každej organizácie. Do STVR prichádzam s rešpektom k jej poslaniu a s cieľom vytvárať prostredie, v ktorom sa zamestnanci budú cítiť vypočutí, podporení a budú mať priestor profesionálne rásť. Teším sa na spoluprácu s kolegami naprieč celou inštitúciou," uviedla Repčoková.

Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková doplnila, že Repčoková prináša do STVR bohaté skúsenosti z oblasti riadenia ľudí aj procesov, ako aj manažérsky pohľad, ktorý je pre modernú verejnoprávnu inštitúciu mimoriadne dôležitý. "Verím, že pod jej vedením bude sekcia ľudských zdrojov aktívnym partnerom pre zamestnancov aj manažment a prispeje k stabilite a ďalšiemu rozvoju STVR," uzavrela Flašíková.


Zdroj: SITA.sk - STVR má novú riaditeľku Sekcie ľudských zdrojov, stala sa ňou Silvia Repčoková © SITA Všetky práva vyhradené.

