Kancelária prezidentky by mohla budúci rok hospodáriť s 5 miliónmi eur

Prezidentský palác, archívna snímka. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 14. októbra (TASR) - Kancelária Prezidenta SR by mala v budúcom roku hospodáriť so sumou 5,05 milióna eur, čo je v porovnaní s aktuálnym rokom o 177.000 eur viac. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.Objem osobných výdavkov sa na rok 2020 rozpočtuje na úrovni 3,68 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 je to nárast o 575.000 eur. Dôvodom nárastu má byť valorizácia platov štátnych zamestnancov.Na tovary a služby je pre kanceláriu vyčlenená suma 1,15 milióna eur. V porovnaní s aktuálnym rokom je to o 429.000 eur menej. Pokles má súvisieť s presunom časti výdavkov do kategórie bežné transfery. S tým má súvisieť aj nárast v kategórii výdavkov na bežné transfery o 64.600 eur v porovnaní s aktuálnym rokom. Celkovo sú rozpočtované na 214.000 eur.Kapitálové výdavky kancelárie sú v návrhu rozpočtované na zhruba 8000 eur, medziročne by mali klesnúť o 39.000 eur, keďže si kancelária presunula prostriedky z iných kategórií.