Ministerstvo kultúry má v roku 2020 hospodáriť s 291 miliónmi eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. októbra (TASR) – Ministerstvo kultúry by malo v roku 2020 hospodáriť s rozpočtom 291 miliónov eur. Oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu tak má dôjsť k nárastu o 35,9 milióna eur, teda o 14,1 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.Financie na tovary a služby sa na rok 2020 navrhujú v sume 21,7 milióna eur, čo je 179.000 eur nad úrovňou schváleného rozpočtu v tomto rok.vysvetľuje ministerstvo.Výdavky na bežné transfery sú plánované na úrovni 235 miliónov eur s medziročným nárastom o 30,9 milióna eur, predovšetkým z dôvodu zvýšenia objemu prostriedkov na valorizáciu platov pre zamestnancov príspevkových organizácií rezortu. Taktiež transferu pre RTVS z titulu výpadku príjmov za oslobodených občanov či výdavkov na financovanie cirkví.Kapitálové výdavky sú očakávané v hodnote 9,36 milióna eur, čo predstavuje pokles o 680.000 eur. V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaný kapitálový transfer tri milióny eur pre RTVS, milión eur na dotačný systém pre program Obnovme si svoj dom a 0,7 milióna eur pre Fond na podporu umenia.spresňuje v návrhu rezort.Vo výške 16 miliónov eur sú navrhnuté výdavky v rámci dotačného systému, konkrétne na program Obnovme si svoj dom, určený na obnovu národných kultúrnych pamiatok, program na podporu návštevnosti kultúrnych podujatí žiakmi základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov a program na podporu kultúrnych aktivít znevýhodnených skupín obyvateľstva.Celkový rozpočtovaný objem transferov pre verejnoprávne inštitúcie je navrhovaný vo výške 70,2 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 to má byť zvýšenie o osem miliónov eur. Plánované sú transfery pre RTVS (34 miliónov eur), TASR (2,2 milióna eur), Fond na podporu umenia – FPU (20 miliónov eur), Fond na podporu kultúry národnostných menšín - FPKNM (osem miliónov eur) a pre Audiovizuálny fond (AvF), ktorý má podľa návrhu dostať šesť miliónov eur.Objem prostriedkov rozpočtovaný pre cirkvi a náboženské spoločnosti je na rok 2020 plánovaný na úrovni 51,6 milióna eur, a teda zvýšený o 9,12 milióna eur. Dôvodom je zapracovanie valorizácie platov duchovných a finančných prostriedkov na podporu činnosti cirkví a náboženských spoločností.