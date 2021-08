Kancelária prezidentky sa bude počas tretej vlny riadiť platnými nariadeniami, Čaputovej spolupracovníci sú už plne zaočkovaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Kancelária prezidenta sa v prípade zhoršenia pandemickej situácie bude počas nadchádzajúcej tretej vlny pandémie riadiť platnými nariadeniami. Pre agentúru SITA to uviedol Martin Strižinec , hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej „Nie je vylúčené, že by sa zhoršujúca situácia dotkla aj programu prezidentky, ktorý môže byť operatívne upravený,“ vysvetlil Strižinec. Dodal, že najbližší spolupracovníci prezidentky sú plne zaočkovaní.V prípade zhoršenia situácie budú tí zamestnanci, ktorých charakter práce to umožňuje, pracovať z domu. „Tak to bolo počas prvej aj druhej vlny pandémie,“ uzavrel hovorca prezidentky.