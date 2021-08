Polícia opäť preskúma, či sa princ Andrew dopustil sexuálnych útokov

Nikto nie je nad zákonom

K sexu ju prinútil Epstein

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Londýnska Metropolitná polícia preveruje svoj materiál týkajúci sa princa Andrewa , ktorý v USA čelí žalobe pre sexuálne útoky. Vyšetrovanie však neotvára.Vo štvrtok to povedala komisárka Metropolitnej polície Cressida Dick s tým, že s prokurátormi prípad preskúmali už dvakrát predtým, než Virginia Giuffre tento týždeň zažalovala vojvodu z Yorku na federálnom súde v New Yorku.„V dôsledku toho, čo sa deje, som požiadala svoj tím, aby sa na materiál znova pozrel,“ vyjadrila sa Dick pre rádio LBC a pokračovala s tým, že „nikto nie je nad zákonom“.Komisárka tiež uviedla, že sú otvorení spolupráci s úradmi v zámorí a poskytnú im akúkoľvek pomoc, o ktorú v rámci zákona požiadajú.Giuffre, ktorá je jednou zo žien obviňujúcich zosnulého amerického finančníka a usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina zo sexuálneho zneužívania, vo svojej žalobe uviedla, že princ Andrew ju v roku 2001 sexuálne napadol. Vtedy mala 17 rokov.Epstein ju podľa jej slov prinútil k sexu s princom, ktorý mali v Londýne, New Yorku a na Amerických Panenských ostrovoch. Vojvoda z Yorku podľa žaloby vedel, že je obeťou Epsteinovho obchodovania s ľuďmi.