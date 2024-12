Kancelárska stolička za 1 458 eur. Ministerstvo vnútra podľa Naďa predražilo zákazku o vyše 90 percent – VIDEO

"Trademark" výrobcu

Náklady na kúpu stoličiek

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.12.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra kupuje 200 nových kancelárskych stoličiek, pričom cena za jednu predstavuje 1 458 eur. Upozornil na to na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda mimoparlamentnej opozičnej strany Demokrati Celková hodnota zákazky je podľa neho 291 744 eur. Naď v tejto súvislosti poukázal na to, že medzi podmienkami pre dodávateľov stoličiek bolo, aby operadlá mali „wave suspention system“ (odpruženie), čo je podľa neho „trademark“ konkrétneho výrobcu.„Na túto diskrimináciu oficiálne upozornili tí, ktorí chceli súťažiť,“ povedal Naď s tým, že generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania rezortu vnútra aj priznal, že ide o diskriminačné kritérium.Odpoveď uchádzačom však podľa Naďa zaslal len jeden a pol hodinu pred koncom lehoty na predkladanie ponúk. Stoličky s podobnými parametrami len bez wave suspention system stoja podľa Naďa okolo 124 eur. V prípade kúpy 200 stoličiek by tak náklady predstavovali 24 960 eur.„Čiže len na tejto zákazke mohlo ministerstvo vnútra, ak by tam bol zdravý rozum, ušetriť 266 784 eur,“ vyhlásil šéf Demokratov. Dodal, že predraženie zákazky tak predstavuje 91,4 percenta.