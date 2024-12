Nový štatút Fondu na podporu umenia zatiaľ nebol schválený, jeho prijatie však môže mať devastačné následky

Nové znenie rokovacieho poriadku

19.12.2024 (SITA.sk) - Nový štatút Fondu na podporu umenia (FPU) zatiaľ nebol schválený a rozhodne sa o ňom na zasadnutí, ktoré sa uskutoční 29. januára.Ako informovala hovorkyňa fondu Eva Turanská , predložený návrh novej podoby štatútu obsahuje napríklad zmenu pôsobnosti fondu a zrušenie existujúcej štruktúry podpory. Navrhované zmeny sa taktiež dotýkajú rozdelenia kompetencií jednotlivých orgánov fondu či povinností odborných komisií.„Riaditeľ fondu členov rady upozornil na možné negatívne dopady navrhovaných zmien na kultúrny sektor. Rada fondu sa uzniesla, že návrh novej podoby štatútu bude sprístupnený na pripomienkovanie všetkým členom rady aj kancelárii fondu,“ uviedla Turanská.Rada fondu však schválila nové znenie svojho rokovacieho poriadku. Zmeny podľa Turanskej zavádzajú nové právomoci členom a členkám rady fondu, zasahujú do pracovno-právnych vzťahov zamestnancov a zamestnankýň fondu, či rozširujú možné dôvody odvolania predsedu Rady FPU.„Riaditeľ a predseda fondu predložia schválený rokovací poriadok na posúdenie dozornej komisii fondu. Viaceré schválené zmeny totiž považujú za v rozpore so zákonom o fonde,“ zdôraznila hovorkyňa s tým, že mnohé sa javia ako nelogické, protirečivé alebo nevykonateľné.„Do jeho prípravy nebola zahrnutá kancelária, ktorá má zmeny aplikovať do praxe,“ doplnila Turanská. Aktivisti z Platformy Otvorená Kultúra!, Výboru Kultúrneho štrajku a siete pre nezávislú kultúru Anténa tento týždeň upozornili, že zmena štatútu pochová financovanie veľkej časti dosiaľ fondom podporovanej kultúry.Nový štatút podľa nich ešte viac rozšíri kompetencie rady a výrazne pozmení štruktúru podpornej činnosti FPU. Úplne z nej podľa aktivistov majú byť vylúčené viaceré zásadné podprogramy, vrátane podpory kultúrnych centier, festivalov, múzeí, galérií, knižníc či medziodborových aktivít.Takýto krok bude mať podľa nich pre zriaďovanú aj nezriaďovanú kultúru na celom Slovensku devastačné následky a pre viaceré inštitúcie a projekty budú tieto zmeny likvidačné.