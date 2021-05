Kancelársky trh ožíva, potvrdzuje to aj najväčší developer

Pracovný priestor ako služba

Nechajme hovoriť čísla

S wellbeingom a ekológiou to myslíme vážne

7.5.2021 (Webnoviny.sk) -Jedným z flexibilných kancelárskych konceptov je Qubes – služba, ktorá poskytuje rôzne typy nájmov, krátkodobé aj dlhodobé, vďaka čomu si klienti môžu priestor zväčšovať či zmenšovať v čase, podľa svojich aktuálnych potrieb. Priestory sú plne servisované, a tak sa klienti môžu sústrediť hlavne na svoj biznis, namiesto riešenia bežnej kancelárskej agendy.Platforma More zabezpečuje komplexný servis a správu budov. Poskytuje aj služby ako bike-sharing či concierge, informuje o akciách a aktivitách v budove či okolí. Všetko zabalené do prehľadnej user-friendly aplikácie. More v mobile tak poslúži napríklad aj ako bezkontaktná vstupná kartička do kancelárii či garáži. Symbiosy , technologická dvojička fyzického priestoru, je zase nenahraditeľný partner pre identifikáciu a analýzu interakcií pracovných tímov pre ich zvýšenie efektivity. Zároveň poslúži aj ako "strážca” čistého a bezpečného priestoru, reguluje prívod čerstvého vzduchu, intenzitu svetla, hustotu obsadenosti zasadačiek a tiež informuje, kedy bol ktorý priestor vydezinfikovaný.Problémy a výzvy reorganizácie firmy, či už pri sťahovaní sa do nových priestorov alebo obmene tých existujúcich, vyrieši tím odborníkov z Origameo . Poradenská služba je partnerom pri rozhodnutiach o dizajne či usporiadaní priestoru, vďaka čomu si klienti môžu vytvoriť kanceláriu presne podľa potrieb firmy a zamestnancov.O atraktívnosti portfólia HB Reavis, či už projektov, ale aj pridaných služieb a leasingových produktov, svedčia aj aktuálne čísla nových prenajatých priestorov.Najväčší priestor, takmer 30 tisíc m2, si prevezme nájomca v projekte Nové Apollo, ktoré začína HB Reavis stavať na začiatku zóny Nové Nivy . Majoritným nájomníkom sa stane jedna z významných globálnych IT spoločností. Nové Apollo je špecifické tým, že ponúka najväčšiu podlahovú plochu na jednom podlaží v celom regióne strednej Európy. V mestskej časti Ružinov už dnes rastie tento moderný projekt z dielne britského štúdia Make Architects, s celkovo prenajímateľnou plochou 48 tisíc m2.HB Reavis sa darilo aj v Budapešti. V projekte Agora Tower a Agora Hub si našla svoje miesta aj nadnárodná technologická spoločnosť Huawei, ktorá obsadila približne 8 000 metrov štvorcových.Okrem získania nových klientov si HB Reavis podržal aj tých existujúcich, vďaka čomu sa spoločnosť dostala na špičku rebríčka. Výsledky za prvý kvartál naznačujú znovuoživenie kancelárskeho segmentu. Je to zároveň aj znak toho, že firmy potrebujú pre rast svojho biznisu interakcie a spolupráce, ktoré im vedia poskytnúť práve flexibilné, zdravé a hlavne bezpečné pracovné priestory.Začiatkom marca HB Reavis tiež získal kolaudačné povolenie na prvú budovu Forest , projekt v štýle kampusu vo Varšave. Budova s rozlohou 24 000 m2 inšpirovaná prírodou sa nachádza na severnom okraji centra mesta. Lesná zelená terasa a ostatné terasy boli navrhnuté s dôrazom na biofíliu a aktívny dizajn. Rozlohou sa rovnajú dvom futbalovým ihriskám. Dôležitým míľnikom bolo aj získanie povolenia pre jeden z najväčších projektov na londýnskom trhu – One Waterloo. Do londýnskej štvrte Southbank tak prichádza nová ikonická dominanta, ktorá prinesie nový vietor do komerčných nehnuteľností.Pokiaľ ide o financovanie projektov, v prvom štvrťroku získal(83,4 mil. GBP) pre londýnsky projekt Bloom Clerkenwell . To znamená, že teraz má zabezpečené financovanie všetkých svojich projektov, ktoré momentálne buduje.HB Reavis tiež. Išlo o jednu z najväčších transakcií s nehnuteľnosťami.Posledné najdôležitejšie momenty prvého kvartálu 2021 sú späté aj s wellbeingom a ekológiou v podaní HB Reavis. Projekt Varso Place získal pozitívne hodnotenie zdravotnej bezpečnosti od spoločnosti WELL a trochu na juh, konkrétne v Budapešti, projekt Agora Tower získal certifikát BREEAM na úrovni Excellent.Informačný servis