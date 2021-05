Korčok rokoval v Ríme s ministrom Di Maiom, vidí možnosti spolupráce vo viacerých oblastiach

Venovali sa aj problematike migrácie

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Spolupráca Slovenska a Talianska môže byť oživená v oblasti policajných zborov, generálnych prokuratúr v kontexte boja s organizovaným zločinom či v oblasti kultúry.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS ) to vyhlásil na stretnutí s talianskym ministrom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Luigim Di Maiom Obaja ministri sa stretli vo štvrtok 6. mája v Ríme. V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Korčok sa so svojím rezortným kolegom Di Maiom zhodol na potenciáli pre zintenzívnenie vzájomného politického dialógu a spolupráce, ktorá môže prebiehať vo viacerých oblastiach. „Či už medzi policajnými zbormi a generálnymi prokuratúrami v kontexte boja proti organizovanému zločinu, ale aj v oblasti kultúry, či v sektore dopravy a infraštruktúry,“ povedal Korčok.Obaja ministri rokovali aj o aktuálnych zahraničnopolitických otázkach, vrátane rozširovania Európskej únie o krajiny západného Balkánu, boja proti hybridným hrozbám, ako aj o problematike migrácie.Počas pracovnej cesty v Ríme sa minister stretol aj so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Vincenzom Amendolom, s ktorým hovoril o Konferencii o budúcnosti Európy a o národných plánoch obnovy. „Zhodli sme sa, že plány obnovy umožnia prijímanie reforiem, ktoré urobia naše krajiny modernejšími, zelenšími a odolnejšími voči ekonomickým turbulenciám,“ uviedol Korčok.Minister zahraničných vecí si v Ríme uctil aj pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika pri jeho pamätnej tabuli v centre Ríma a položil kvety k pamätníku Alexandra Dubčeka na Largo di Bratislava.