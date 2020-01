Kandidát Mosta-Híd do volieb si robí kampaň cez mestské noviny

Patakyho príspevok v novinách

Na kandidátke je aj viceprimátor Želinský

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky, ktorý zároveň pod číslom 20 kandiduje do februárových parlamentných volieb za vládnu stranu Most-Híd, využil svoj decembrový príhovor na celej prvej strane mestských novín na kampaň pre svoju stranu.Upozornila na to na sociálnej sieti mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS).„Nemôžeme však poprieť, že podobné úspechy by sa nám sotva podarilo dosiahnuť bez podpory ľudí, predstaviteľov takej strany, ktorí v našej vláde zastávajú dôležité miesta. A ktorí nielen slovami, ale aj činmi dokázali, že rodný kraj je pre nich dôležitý. Chcel by som vám pripomenúť, že najdôležitejšou spoločenskou udalosťou v nastávajúcom období budú parlamentné voľby. Ja si za týmto tvrdením stojím, lebo práve tu sa rozhodne, či budú mať občania žijúci v našom meste zástupcu v parlamente, ktorý by sa v pravú chvíľu ozval v ich záujme. Preto vás prosím, aby ste si vo chvíli, keď si budete plniť občiansku povinnosť a pristúpite k volebným urnám, dobre rozvážili, komu dáte svoj hlas. Svoju dôveru vložte do rúk tým, ktorí už svojimi činmi dokázali, že si ju zaslúžia. Dajte svoj hlas ľuďom, ktorí už niesli a naďalej unesú ťarchu budúcich rozhodnutí! Veď je to v záujme nás všetkých!“ napísal podľa TIS Pataky v novinách.TIS ďalej priblížila, že Pataky priamo Most-Híd nemenoval. Okrem primátora je na aktuálnej kandidátke Mostu aj viceprimátor Jozef Želinský a mestský poslanec Peter Pandy. Most-Híd má v zastupiteľstve mesta Kráľovský Chlmec väčšinu. Zvyšok tvoria nezávislí poslanci. Žiadna iná politická strana okrem Mostu sa do zastupiteľstva v minulých voľbách nedostala.„Primátorov príhovor tvoril takmer celú prvú stranu novín financovaných mestom, ktoré sa bezplatne distribuujú do domácností v tomto východoslovenskom meste so 7 500 obyvateľmi. Noviny s príhovorom zdieľala aj oficiálna webová aj facebooková stránka mesta,“ uviedla mimovládka.Karol Pataky tento týždeň daroval Mostu na kampaň 10-tisíc eur. V roku 2017 bol kandidátom strany na košického župana, nakoniec skončil tretí.Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Most-Híd.