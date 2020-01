Minister Gál odvolal predsedníčku súdu v Považskej Bystrici, dôvodom boli manažérske zlyhania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Sudkyňa Helena Loduhová nie je od utorka 28. januára predsedníčkou Okresného súdu v Považskej Bystrici. Dlhoročnú šéfku považskobystrického súdu odvolal z funkcie minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Podľa hovorkyne rezortu spravodlivosti Zuzany Drobovej boli dôvodom odvolania závažné manažérske zlyhania.„Minister spravodlivosti odvolal predsedníčku Okresného súdu Považská Bystrica Helenu Loduhovú z funkcie v utorok 28. januára 2020, dôvodom boli závažné manažérske zlyhania. Na základe zákona v súčasnosti vedie súd jeho podpredseda,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu spravodlivosti. Súd z pozície podpredsedu dočasne povedie Róbert Jankovský.Loduhová viedla považskobystrický okresný súd viac ako desať rokov, aktuálne funkčné obdobie jej malo skončiť o dva mesiace, čo potvrdila aj Drobová.„V súčasnosti je vyhlásené výberové konanie na funkciu predsedu Okresného súdu Považská Bystrica, a to z dôvodu, že uplynutím 31. marca 2020 by zanikla funkcia Helene Loduhovej z titulu uplynutia funkčného obdobia. V súlade so zákonnou úpravou je výberové konanie vyhlasované minimálne 90 dní pred ukončením funkčného obdobia,“ dodala hovorkyňa ministerstva spravodlivosti.