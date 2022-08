Kandidát na banskobystrického kraja Polóny vraj klame, župa vyvracia mylné informácie o čerpaní eurofondov

Zazmluvnených je množstvo projektov

Kraj začínal po Kotlebovi od nuly

10.8.2022 (Webnoviny.sk) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa ohradzuje voči tvrdeniam, ktoré v stredu odzneli na tlačovom brífingu kandidáta na župana, riaditeľa SAD Zvolen Adriana Polónyho . Ten tvrdil, že kraj má nulu v čerpaní eurofondov.Ako informuje hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková , kraju sa podarilo získať už viac ako 87 mil. z eurofondových zdrojov a v procese prípravy či schvaľovania sú ďalšie projekty za viac ako 34 mil. eur.Úspešné boli projekty na rekonštrukcie ciest a výstavbu cyklociest, na ktoré kraj získal zdroje v sume vyššej ako 61 mil. eur. Z týchto zdrojov budú podľa hovorkyne už v krátkom čase zrekonštruované aj úseky ciest a mostov v okresoch Brezno, Lučenec, Detva či Veľký Krtíš, ktoré spomínal Polóny.Pre oblasť školstva a vzdelávania sa od roku 2018 podarilo získať celkovo viac ako 14 mil. eur, v oblasti sociálnych služieb už prebiehajú eurofondové projekty za viac ako 6 mil. eur.Okrem toho bol kraj úspešný aj s ďalšími projektmi, napríklad na Organizátora Integrovaného dopravného systému, v projekte Inteligentný kraj, kvalitnejší život alebo na projekt chatbota, ktorý zjednoduší elektronickú komunikáciu s úradom. Na ostatné projekty z eurofondov získal BBSK viac ako 6 mil. eur.Eurofondové projekty sa začínali v Banskobystrickej samospráve v roku 2018 od nuly. Pre nelegálne zamestnávanie za bývalého vedenia boli obyvatelia BBSK od prostriedkov z Európskej únie celé roky odstrihnutí, chýbala zásoba projektov i vízia. To všetko sa podarilo za krátky čas zvrátiť a do kraja dostať prostriedky rádovo v desiatkach miliónov eur.„Je za tým množstvo práce a snahy, za ktorou stoja ľudia, ktorí dnes tvoria náš tím. Tím, ktorému záleží na tom, aby sa náš kraj rozvíjal a napredoval, ktorí sa svojej práci venujú zodpovedne a často nad rámec svojich bežných povinností. Klamstvá, ktoré odznievajú v predvolebnom boji sa dotýkajú aj týchto ľudí – a to nemôžeme dopustiť. Ostro sa preto ohradzujeme voči tvrdeniam, ktoré odzneli na tlačovom brífingu kandidáta Polónyho,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter. Kandidát na župana Polóny na spoločnom vystúpení s predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom uviedol, že súčasný župan pripravil Banskobystrický kraj o 20 mil. eur.„Sú to projekty z operačnej osi IROP, ktorých cieľom bola modernizácia úseku Brezno – Čierny Balog, ďalej v okrese Krtíš, Krupina a Detva. Tieto projekty sú zastavené napriek tomu, že sedemkrát len pre BBSK boli predlžované,“ popísal Polóny.