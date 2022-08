UNIQA: dôchodkové sporenie sa aj pri dnešnej inflácii stále oplatí

Dokáže dôchodkové sporenie poraziť infláciu?

Zmena stratégie sporiteľa

10.8.2022 (Webnoviny.sk) -Aj keď správy o vývoji sporenia v II. dôchodkovom pilieri v uplynulých mesiacoch tohto roku nepredstavovali príliš príjemné čítanie, je potrebné pristupovať k tejto forme zhodnocovania úspor z dlhodobého hľadiska a vnímať ho optikou niekoľkých desaťročí. Je potrebné mať tiež na pamäti, že na dlhodobom investičnom horizonte dochádza po určitej dobe k prepadom hodnoty."Tieto prepady sú však v dlhšom čase vyvažované rastovými fázami na finančnom trhu, ktoré obvykle trvajú dlhšie ako obdobie poklesu. Vyvážené a najmä indexové fondy vedia dlhodobo prekonávať infláciu a priniesť sporiteľovi zaujímavé zhodnotenie," hovorí riaditeľ penzií a investícii UNIQA Pavel Vaněk.Dokazuje to aj situácia z minulého roka, keď koronakríza v prvej polovici roka zasiahla najmä negarantované fondy, ktoré relatívne prudko poklesli. Situácia sa však rýchlo skonsolidovala, napr. výkonnosť fondov v II. pilieri sa v krátkom čase skorigovala a ku koncu roka bola opäť v kladných hodnotách."Výhodou dlhodobého sporenia je to, že dokáže absorbovať aj takéto dočasné výkyvy a teda pre sporiteľa II.piliera s dostatočným investičným horizontom je lepšie byť vo fonde, ktorý zodpovedá jeho profilu. Našou ambíciou je preto zmeniť pomer sporiteľov v prospech sporenia v negarantovaných fondoch," hovorí riadite Pavel Vaněk z UNIQA.Pri snahe o elimináciu dopadov inflácie na usporené prostriedky je preto namieste zvážiť prechod z konzervatívnej stratégie do dynamickejšej."Dôležité je to najmä v situácii, keď má sporiteľ dôchodkového sporenia pred sebou dlhšiu dobu sporenia ako 10 rokov. Z doterajšieho vývoja je totiž možné poukázať na to, že v konzervatívnych fondoch je počas uplynulých rokov dlhodobý výnos pod priemernou infláciou za dané obdobie," radí P. Vaněk z UNIQA.Preto majú konzervatívne fondy zmysel len u tých sporiteľov, ktorým sa blíži koniec doby sporenia a nemožno už teda veľmi počítať so striedaním cyklov na finančných trhoch.Vykonať obrat v stratégii, teda nastaviť dynamickejší prístup a zvoliť vyvážené a indexové fondy, nie je nijako zložité."Investičnú stratégiu je možné meniť ľubovoľne. Pričom zmena fondov v rámci jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti je zadarmo," hovorí Pavel Vaněk, riaditeľ penzií a investícií UNIQA.Každopádne s blížiacim sa nárokom na vyplácanie dávok dôchodku z II. piliera odporúčajú experti návrat ku konzervatívnej stratégii v záujme relatívnej fixácie zhodnotenia s ohľadom na možný aktuálny prepad."Vždy ale záleží na rizikovej averzii každého sporiteľa dôchodkového sporenia. Túto otázku utlmenia rizika poklesu zhodnotenia by mal riešiť vždy so svojim poradcom aj s ohľadom na jeho konkrétnu finančnú situáciu a stav dôchodkového účtu," dodáva Pavel Vaněk z UNIQA na záver.Informačný servis