Kandidát na gubernátora v Rusku drží hladovku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 17. septembra (TASR) - Kandidát komunistickej strany vo voľbách gubernátora Prímorského kraja na ruskom Ďalekom východe vyhlásil hladovku na protest proti výsledkom druhého kola gubernátorských volieb, v ktorých ho nečakane porazil kandidát vládnej strany Jednotné Rusko.Komunistický kandidát Andrej Iščenko chce svojou hladovkou upozorniť na nezrovnalosti vo voľbách a pri sčítavaní hlasov.Agentúra AP vysvetlila, že po sčítaní 95 percent odovzdaných hlasov Iščenko o päť percent viedol nad protikandidátom prokremeľskej strany Jednotné Rusko. Po sčítaní 99 percent hlasov však volebná komisia oznámila, že prokremeľský kandidát Andrej Tarasenko nad Iščenkom vedie o približne jedno percento.Ako informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, Ústredná volebná komisia (ÚVK) vzniknutú situáciu vysvetlila tým, že vstupné údaje do počítačového systému GAS Vybory (Štátny automatizovaný systém Voľby) prichádzali postupne, pričom ako posledné prišli výsledky volieb z najvzdialenejších regiónov Prímorského kraja.Svoje rozhodnutie držať protestnú hladovku oznámil Iščenko na jednom z hlavných námestí Vladivostoku.Vo svojom videoposolstve zverejnenom v pondelok ráno na sociálnej sieti Facebook Iščenko obvinil volebné úrady z manipulácie s výsledkami hlasovania. po oznámení, že začína protestnú hladovku, vyzval svojich priaznivcov, aby sa k nemu pripojili a aby protestovali v uliciach tichomorského prístavu Vladivostok.Predsedníčka ÚVK Ella Pamfilovová podľa Echa Moskvy pripustila, že výsledky volieb v Prímorskom kraji by mohli byť zrušené, ak z Moskvy vyslaná komisia zistí, že pri hlasovaní alebo sčítaní hlasov došlo k porušeniu volebného zákona.Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF), za ktorú Iščenko kandidoval, oznámila, že výsledky volieb napadne súdnou cestou a preloží dôkazy o falšovaní výsledkov druhého kola volieb gubernátora Prímorského kraja.Hnutie Golos (Hlas), ktoré monitorovalo voľby v Prímorskom kraji, pre Echo Moskvy uviedlo, že počas hlasovania zaznamenalo mnoho prípadov porušenia volebného zákona.vysvetlil člen rady hnutia Golos Roman Udot. Podľa jeho názoru by sa voľbami mala zaoberať aj polícia. vyhlásil tiež, že je nutné prepočítať odovzdané hlasovacie lístky a ak vzniknú pochybnosti o ich platnosti, celé voľby zopakovať.