Cestujúci v Nitrianskom kraji cestujú počas týždňa mobility so zľavami

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 17. septembra (TASR) – Všetci cestujúci na linkách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) budú do soboty 22. septembra cestovať so zľavami, aké majú žiaci a študenti. Samosprávny kraj sa týmto spôsobom rozhodol zapojiť do Európskeho týždňa mobility, ktorý sa začal v nedeľu 16. septembra.povedala hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová.Európsky týždeň mobility sa v tomto roku nesie v znamení hesla Kombinuj a choď. Cieľom aktuálnej kampane je podporiť myšlienku výberu rôznych druhov dopravy tak, aby sa nimi bolo možné dostať do rôznych oblastí regiónu. Partnerom kampane je spoločnosť Arriva, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v 19 mestách na Slovensku. Počas Európskeho týždňa mobility zaplatia cestujúci v nitrianskej mestskej hromadnej doprave cenu zľavneného cestovného.Cestujúci vo viacerých mestách budú 22. septembra počas Dňa bez áut cestovať autobusmi mestskej dopravy zadarmo. Do akcie sa tento rok zapojili v Nitrianskom kraji mestá Nové Zámky, Štúrovo, Šaľa, Komárno a Levice. V Leviciach bude bezplatné cestovanie mestskou hromadnou dopravou aj v piatok 21. septembra.povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku.