Štvrtok 11.9.2025
Meniny má Bystrík
|
11. septembra 2025
Kandidát na Oskara film Otec má za sebou tri premietania na Cinematiku
Ondrík o svojej úlohe hovorí ako o náročnej.
Film Otec, ktorý je kandidátom na Oskara, má za sebou premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale Cinematik v Piešťanoch. Pre veľký záujem verejnosti sa premietal trikrát. Hlavní protagonisti filmu Milan Ondrík a Dominika Morávková získali tiež novú cenu Cinematik Talent Award.
Viceprezident Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) Martin Šmatlák na otváracom ceremoniáli o filme povedal, že nejde o moralizujúcu snímku, ale o dielo, ktoré kladie existenčné otázky a má potenciál osloviť divákov kdekoľvek na svete. Prináša príbeh otca, ktorý je presvedčený o tom, že svoje dieťa odviezol do škôlky. Malá dcérka však ostala zabudnutá v aute v horúci letný deň.
Ondrík o svojej úlohe hovorí ako o náročnej. „Bolo to náročné, ale išiel som do toho s vedomím, že tú rolu musím prežiť a nie zahrať a myslím, že sa to podarilo. Ja som film už videl a teším sa, že prišiel na Slovensko,“ uviedol.
Film je dielom Terezy Nvotovej, ktorá sa spolu s Dušanom Budzakom podieľala aj na tvorbe scenára. „K výberu tejto témy ma viedlo strašne veľa otázok, ktoré vo mne príbeh, ako je tento, vzbudzuje,“ uviedla pre TASR Nvotová s tým, že príbeh ide do hĺbky a nie je len o tragédii. „Snažila som sa pochopiť, ako dokáže takáto trauma človeka vytrhnúť zo sveta, ako nájsť spôsob návratu, ako to pochopiť, ako si odpustiť a následne som to chcela priniesť celej spoločnosti,“ zhrnula.
Pre veľký záujem verejnosti organizátori pridali v stredu (10. 9.) ďalšiu projekciu v piešťanskej Elektrárni, premietanie sa uskutočnilo taktiež vo štvrtok. „Je to také prekvapenie pre mňa, ale som rada, že to, že sme mali premiéru na festivale v Benátkach, vlastne vzbudilo záujem. Už vyšli aj nejaké zahraničné kritiky, ktoré boli veľmi dobré, z čoho mám veľkú radosť,“ dodala.
