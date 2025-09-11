|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
11. septembra 2025
Toto je tajomstvo spokojnej mysle. Kniha, ktorá vás naučí žiť autenticky
Nie je to ďalší motivačný manuál s prázdnymi frázami.
Zdieľať
Emočná svižnosť je kniha, ktorá mení pohľad na vlastné vnútro. Učí nás, ako prestať byť obeťou vlastných myšlienok a namiesto toho získať slobodu a ľahkosť, ktoré vedú k plnohodnotnému životu.
Všetci zápasíme s pochybnosťami, neistotou a obavami z toho, ako zvládame svoj osobný život, vzťahy či prácu. Mnohí tieto negatívne myšlienky povýšia na presvedčenie a sú si istí, že to tak aj je...hoci nie je. Cítia, že svoje emócie nemajú pod kontrolou a práve naopak, emócie ovládajú ich.
Susan David je uznávaná psychologička z Harvardovej univerzity a predstavuje spôsob, ako zvládať životné výzvy s otvorenou mysľou a dosiahnuť ciele, po ktorých túžite. Vychádza z viac ako 20-ročného výskumu a skúseností z praxe.
Zistila, že aj najšťastnejší ľudia čelia rovnakým obavám a prekážkam ako ktokoľvek iný. Rozdiel je iba v tom, že sa naučili odpútať od neužitočných vzorcov myslenia a správania a dokážu so svojimi emóciami pracovať. Ak však ľudia svoje emócie ignorujú, uviaznu na mieste a nedokážu sa pohnúť ďalej – bez ohľadu na to, akí sú inteligentní, odolní či kreatívni.
„Čoraz väčšie množstvo štúdií preukazuje, že emočná strnulosť, čiže to, že sa upíname na myšlienky, pocity a správania, ktoré nám neslúžia, sa spája s radom psychických ochorení vrátane depresie a úzkosti. Naproti tomu emočná svižnosť – flexibilita v myšlienkach a pocitoch, ktorá nám umožňuje optimálne reagovať na každodenné situácie – je kľúčom k pohode a úspechu,“ píše Susan David v knihe.
Praktické techniky namiesto prázdnych fráz
Čo robí Emočnú svižnosť takou lákavou, je kombinácia vedy a praxe. Susan David ponúka konkrétne nástroje:
Rozpoznanie emócií – namiesto vety „som nahnevaný“ radí povedať „cítim hnev“. Jemná zmena jazyka prináša odstup a väčšiu slobodu.
Odpútanie sa od vnútorného kritika – myšlienky nie sú fakty. Naučme sa ich vnímať bez toho, aby nás ovládali.
Život podľa hodnôt – emócie ukazujú, čo je pre nás dôležité. Ak sa nimi necháme viesť, môžeme prijímať rozhodnutia, ktoré sú v súlade s tým, kým sme.
Malé kroky k veľkým zmenám – namiesto radikálnych prevratov autorka odporúča drobné, každodenné kroky, ktoré sa postupne stávajú súčasťou nášho života.
Tieto stratégie robia knihu prístupnou a použiteľnou pre každého, od manažérov, cez rodičov, až po ľudí hľadajúcich pokoj v osobnom živote.
Emočná svižnosť je proces, ktorý vám umožní prispôsobiť sa novým okolnostiam a žiť naplno. Objavte praktické nástroje, ako prekonať neistotu a reagovať na životné výzvy s rešpektom k svojim emóciám a hodnotám.
Z anglického originálu Emotional Agility (Avery, an imprint of Penguin Random House LLC, New York 2016) preložila Veronika Zitta.Milan Buno, knižný publicista
