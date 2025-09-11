Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bystrík
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra    Knižné novinky

11. septembra 2025

Toto je tajomstvo spokojnej mysle. Kniha, ktorá vás naučí žiť autenticky



Nie je to ďalší motivačný manuál s prázdnymi frázami.



Zdieľať
Toto je tajomstvo spokojnej mysle. Kniha, ktorá vás naučí žiť autenticky

Emočná svižnosť je kniha, ktorá mení pohľad na vlastné vnútro. Učí nás, ako prestať byť obeťou vlastných myšlienok a namiesto toho získať slobodu a ľahkosť, ktoré vedú k plnohodnotnému životu.

Všetci zápasíme s pochybnosťami, neistotou a obavami z toho, ako zvládame svoj osobný život, vzťahy či prácu. Mnohí tieto negatívne myšlienky povýšia na presvedčenie a sú si istí, že to tak aj je...hoci nie je. Cítia, že svoje emócie nemajú pod kontrolou a práve naopak, emócie ovládajú ich.

Susan David je uznávaná psychologička z Harvardovej univerzity a predstavuje spôsob, ako zvládať životné výzvy s otvorenou mysľou a dosiahnuť ciele, po ktorých túžite. Vychádza z viac ako 20-ročného výskumu a skúseností z praxe.

Zistila, že aj najšťastnejší ľudia čelia rovnakým obavám a prekážkam ako ktokoľvek iný. Rozdiel je iba v tom, že sa naučili odpútať od neužitočných vzorcov myslenia a správania a dokážu so svojimi emóciami pracovať. Ak však ľudia svoje emócie ignorujú, uviaznu na mieste a nedokážu sa pohnúť ďalej – bez ohľadu na to, akí sú inteligentní, odolní či kreatívni.

„Čoraz väčšie množstvo štúdií preukazuje, že emočná strnulosť, čiže to, že sa upíname na myšlienky, pocity a správania, ktoré nám neslúžia, sa spája s radom psychických ochorení vrátane depresie a úzkosti. Naproti tomu emočná svižnosť – flexibilita v myšlienkach a pocitoch, ktorá nám umožňuje optimálne reagovať na každodenné situácie – je kľúčom k pohode a úspechu,“ píše Susan David v knihe.

Praktické techniky namiesto prázdnych fráz

Čo robí Emočnú svižnosť takou lákavou, je kombinácia vedy a praxe. Susan David ponúka konkrétne nástroje:

Rozpoznanie emócií – namiesto vety „som nahnevaný“ radí povedať „cítim hnev“. Jemná zmena jazyka prináša odstup a väčšiu slobodu.

Odpútanie sa od vnútorného kritika – myšlienky nie sú fakty. Naučme sa ich vnímať bez toho, aby nás ovládali.

Život podľa hodnôt – emócie ukazujú, čo je pre nás dôležité. Ak sa nimi necháme viesť, môžeme prijímať rozhodnutia, ktoré sú v súlade s tým, kým sme.

Malé kroky k veľkým zmenám – namiesto radikálnych prevratov autorka odporúča drobné, každodenné kroky, ktoré sa postupne stávajú súčasťou nášho života.

Tieto stratégie robia knihu prístupnou a použiteľnou pre každého, od manažérov, cez rodičov, až po ľudí hľadajúcich pokoj v osobnom živote.

Emočná svižnosť je proces, ktorý vám umožní prispôsobiť sa novým okolnostiam a žiť naplno. Objavte praktické nástroje, ako prekonať neistotu a reagovať na životné výzvy s rešpektom k svojim emóciám a hodnotám.

Z anglického originálu Emotional Agility (Avery, an imprint of Penguin Random House LLC, New York 2016) preložila Veronika Zitta.

Milan Buno, knižný publicista

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Prelomový objav SAV: Na Slovensku rastú huby, ktoré nik nepoznal

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 