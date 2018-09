Kandidát na primátora M. Špak chce silnejšie Košice

Na snímke kandidát na post primátora Košíc Miroslav Špak. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 11. septembra (TASR) – Nezávislý kandidát na primátora Košíc Miroslav Špak označil za svoje programové priority posilnenie mestských častí, transparentnosť a väčšiu informovanosť Košičanov. Pre médiá to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii.uviedol. Zvýšiť chce aj transparentnosť.vysvetlil s tým, že občania by mali možnosť priamo určiť časť rozpočtu na nimi vybraný projekt a investíciu.Ako uviedol, chce tiež posilniť rady mestských policajtov aj ich príjmy.spresnil Špak.Zamerať sa chce aj na dopravu.povedal. Pripomenul, že témou volieb bude aj parkovanie.povedal.Špakova kampaň Silnejšie Košice nadväzuje na rovnomennú kampaň na zapojenie sa Košičanov do verejného diania, ktorú organizoval Róbert Kurucz. Jednou z častí bola aj trojmetrová kocka v centre mesta, na ktorú mohli Košičania písať svoju víziu silnejších Košíc.Ako uviedol, návrhov sa vyzbieralo niekoľko stoviek. Miroslav Špak je v súčasnosti nezávislý mestský poslanec Košíc, v minulosti pôsobil ako člen strany Sieť. Kandidačnú listinu, ktorou sa uchádza o post primátora, odovzdal v pondelok (10.9.) spolu so 4000 podpismi Košičanov.Kandidatúru na primátora Košíc okrem Špaka doteraz ohlásili mestský a krajský poslanec Jaroslav Polaček, predseda mimoparlamentnej strany Šanca Viliam Novotný, starosta mestskej časti Košická Nová Ves Milan Lesňák (nezávislý), súčasný viceprimátor Martin Petruško (Smer-SD), podnikateľ a 1. viceprezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Richard Havrilla, košický krajský podpredseda a okresný predseda Mosta-Híd Vladimír Vágási a nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Alena Bašistová.