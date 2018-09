Nezamestnanosť v Británii zostala v júli na úrovni 4 %, mzdy vzrástli

Londýn Foto: Best Hotel Properties Foto: Best Hotel Properties

Londýn 11. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve zostala v období máj-júl 2018 nezmenená, na najnižšej úrovni od roku 1975. Oznámil to v utorok štatistický úrad ONS.Konkrétne, miera nezamestnanosti zostala v trojmesačnom období do začiatku mája do konca júna 2018 na úrovni 4 %, ktorá je rovnaká ako predchádzajúcich troch mesiacoch do konca apríla. Ide o najnižšiu mieru nezamestnanosti v krajine od februára 1975.Počet nezamestnaných sa v sledovanom období znížil o 55.000 na 1,36 milióna. Ale zároveň aj miera zamestnanosti za tri mesiace do konca júla veľmi mierne klesla, a to na 75,5 % zo 75,6 % v období február-apríl.Štatistiky tiež ukázali, že priemerná mzda vrátane odmien sa v sledovanom období zvýšila medziročne o 2,6 % a platy bez bonusov vzrástli o 2,9 %. V samotnom mesiaci júl stúpli mzdy bez odmien o 3,1 %, čo bol ich najstrmší nárast od júla 2015.