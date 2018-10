Kandidát na primátora M. Vallo vyzýva na podporu daňovej rezidencie

Na archívnej snímke Matúš Vallo. Foto: TASR - Marko Erd Na archívnej snímke Matúš Vallo. Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 9. októbra (TASR) – Kandidát na primátora Bratislavy Matúš Vallo vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby podporili novelu zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. Jej podstatou je zmena princípu rozdelenia podielových daní mestám a obciam, vďaka ktorej by Bratislava dostávala viac financií. Dane by totiž do mestskej pokladnice mohli odvádzať aj Bratislavčania bez trvalého pobytu v hlavnom meste."Na najbližšej (októbrovej, pozn. TASR) schôdzi parlamentu môžu poslanci konečne rozhodnúť o spravodlivosti pre Bratislavčanov. Stačí, aby podporili novelu zákona v prvom čítaní, ktoré môže pomôcť napraviť nespravodlivé prerozdelenie pre naše mesto," vyzval na utorkovej tlačovej konferencii Vallo poslancov, najmä zo strán, ktoré nominovali alebo podporujú kandidátov na primátora hlavného mesta.V praxi by tzv. daňová rezidencia by mala umožniť obyvateľom, ktorí v hlavnom meste žijú, pracujú či študujú, avšak bez trvalého pobytu, aby jedným prehlásením určili, ktorej samospráve budú odvádzať časť podielových daní. Postačí im na to podľa Valla jedno tlačivo A4. "Som presvedčený, že ak pôjdu na miestny úrad a jedným formulárom to vedia zmeniť, tak to urobia. A zmení sa veľa aj pre Bratislavu," poznamenal Vallo, podľa ktorého nie je problém v tom, že by si nechceli nahlásiť trvalý pobyt v meste, ale v tom, že je to administratívne komplikované a zdĺhavé. Mesto by si pritom mohlo prilepšiť o desiatky miliónov eur ročne.Na otázku TASR, či by však s týmto návrhom nemali problém mestá a obce, ktoré by tak mohli prísť o časť svojich príjmov, odpovedal, že rozumie aj tomuto pohľadu. "Avšak hovorím o spravodlivosti pre Bratislavčanov. A myslím si, že osoba, ktorá tu žije, tu má platiť dane," skonštatoval Vallo. Priznal, že so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) o tom ešte nerokovali. Priestor na to vidí, keď by sa novela zákona dostala do druhého čítania. "Poslancov prosím, aby to schválili v prvom čítaní, aby zákon posunuli ďalej a tam bude možnosť baviť sa v širších súvislostiach," podotkol Vallo.Novelu zákona predkladá na októbrovú schôdzu parlamentu nezaradený poslanec Jozef Mihál, ktorý je podpredsedom mimoparlamentnej strany SPOLU - občianska demokracia spolu s ďalšími predkladateľmi na návrh Matúša Valla. O zmene prerozdeľovania dane sa pritom pravidelne hovorí už niekoľko rokov. Niektoré návrhy prichádzali so zmenou koeficientu vo vzorci prerozdeľovania, lepším sčítaním obyvateľstva či prostredníctvom kampane na zvýšenie počtu ľudí s trvalým pobytom v hlavnom meste.