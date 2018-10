Francúzsky lovec nacistov Klarsfeld dostal vysoké štátne vyznamenanie

Na snímke Beate Klarsfeldová a jej manžel Serge Klarsfeld. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 9. októbra (TASR) - Francúzsky "lovec nacistov" Serge Klarsfeld prevzal najvyššie štátne vyznamenanie Veľkokríž Radu čestnej légie. Vyznamenanie mu v pondelok večer v Elyzejskom paláci odovzdal prezident Emmanuel Macron. Informovala o tom v utorok agentúra AP.Klarsfeldova manželka, 79-ročná Beate Klarsfeldová, v rámci toho istého obradu prevzala Národný rad za zásluhy.Agentúra AP uviedla, že manželia Klarsfeldovci zasvätili svoje životy boju proti antisemitizmu, popieraniu holokaustu a beztrestnosti, ktorej sa roky tešili mnohí jeho páchatelia.V prípade 83-ročného Klarsfelda ide o druhé vysoké štátne vyznamenanie - už roku 2014 sa totiž stal nositeľom iného vyznamenania, Radu čestnej légie.Klarsfeld v roku 1943 ako dieťa unikol gestapu pri protižidovskej razii v juhofrancúzskom meste Nice. Jeho otca Arna však vtedy príslušníci gestapa chytili a deportovali do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, kde neskôr zahynul.Manželia Klarsfeldovci sa okrem aktivizmu proti nacizmu podieľali aj na vypátraní a dolapení mnohých významných nacistických vojnových zločincov z druhej svetovej vojny, ktorí boli neskôr predvedení pred súd. Vďaka nim bol potrestaný Klaus Barbie, René Bousquet, Jean Leguay, Maurice Papon, Kurt Lischka a Paul Touvier a mnohí ďalší.Serge Klarsfeld založil v roku 1979 Združenie synov a dcér Židov deportovaných z Francúzska (FFDJF), ktorého cieľom je ochrana záujmov pozostalých po deportovaných.V roku 1978 vydal knihu so zoznamom 76.000 dospelých deportovaných francúzskych Židov. Neskôr publikoval aj knihu o 11.000 židovských deťoch poslaných na smrť. Tieto jeho práce sú považované za najkomplexnejšie týkajúce sa šoa (holokaustu) vo Francúzsku.Vedecky sa venoval aj prenasledovaniu Židov počas vichystického režimu vo Francúzsku. Stál i pri zrode viacerých pamätníkov na počesť obetí holokaustu, a to nielen vo Francúzsku, ale aj v Izraeli.