Kandidát na primátora Š. Štefek odmieta obvinenia z korupcie

Štefan Štefek, archívna snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 27. septembra (TASR) – Nezávislý kandidát na primátora Nitry Štefan Štefek obvinený z nepriamej korupcie odmieta akékoľvek korupčné správanie v súvislosti so svojou osobou. Proti uzneseniu o obvinení podal sťažnosť, označil ho za nezákonné a nedôvodné. Štefeka zadržala protikorupčná jednotka v pondelok 24. septembra ráno o 6.30 h, prepustený bol približne po 12 hodinách. Štefek je presvedčený, že jeho zadržanie súvisí s voľbami, v ktorých ako nezávislý kandiduje na post primátora.povedal.Štefek do júna pôsobil ako technicko-investičný riaditeľ v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, do januára tohto roka bol aj v orgánoch predstavenstva FC Nitra. Práve s peniazmi pre futbalový klub súvisí obvinenie Štefeka i zvolenského podnikateľa Jozefa H., ktorý poskytol pre FC Nitra peniaze.informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Podľa jeho slov konateľ zvolenskej obchodnej spoločnosti si chcel pre svoje podnikanie zabezpečiť priaznivé podmienky u Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorej technicko-investičným riaditeľom bol Štefek.povedal Slivka.povedal Štefek. Zároveň skonštatoval, že v čase jeho pôsobenia vo vodárenskej spoločnosti zvolenská firma na úseku, za ktorý bol zodpovedný, preukázateľne nič nezabezpečovala.