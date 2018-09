Možnosti voľby zo zahraničia by sa mohli rozšíriť, tvrdí iniciatíva

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 27. septembra (TASR) – Ministerstvo vnútra (MV) SR pripustilo, že sa začne zaoberať rozšírením možnosti slovenských občanov voliť zo zahraničia. Uviedol to Samuel Zubo z iniciatívy Srdcom doma po štvrtkovom rokovaní s generálnou riaditeľkou kancelárie ministra vnútra SR Janinou Bíróovou, na ktorom hovorili o potrebe zmeny volebného zákona. Rezort ešte minulý týždeň hovoril, že zmeny nechystá.vysvetlil Zubo. Zároveň dodal, že Bíróovú informovali o tom, že už 76 poslancov Národnej rady (NR) SR je naklonených k zmene legislatívy, aby občania SR mali možnosť voliť zo zahraničia aj v prezidentských voľbách, voľbách do európskeho parlamentu či do samospráv.Iniciatíva tiež skúma, či by nebolo vhodné podať sťažnosť na Ústavný súd SR.dodáva Zubo. Týka sa to podľa iniciatívy nielen občanov, ktorí sa presídlili do zahraničia, ale aj mnohých zamestnancov ministerstiev, úradníkov v európskych štruktúrach, ako aj vojakov v misiách. Iniciatíva Srdcom doma spustila kampaň začiatkom roka. Jej súčasťou je petícia, ktorú už písomne podporilo 830 ľudí a 2409 sa pripojilo online.Tlačový odbor MV SR ešte minulý týždeň TASR informoval, že v súčasnosti nepripravuje a neplánuje novelu zákona, ktorá by umožnila Slovákom voliť zo zahraničia pri iných ako parlamentných voľbách. Slováci, ktorí sa v čase volieb nachádzajú v zahraničí, môžu voliť poštou od roku 2006. Táto možnosť sa týka len parlamentných volieb. Voliči o ňu musia vopred požiadať a poštovné platia sami.