Kandidát na riaditeľa inšpekcie Branislav Zurian priznáva, že nemá platnú bezpečnostnú previerku

Zurian vraví, že nikdy nepožiadal o zastavenie svojich dvoch trestných stíhaní prostredníctvom paragrafu 363 trestného poriadku. Stíhania podľa neho neboli opodstatnené a boli založené na výpovedi jedného svedka – v prvom prípade išlo o námestníka SIS Borisa Beňu.

Poslanec zo SaS Juraj Krúpa sa na výbore pre obranu a bezpečnosť pýta, či je vypočutie Branislava Zuriana v súlade so zákonom, keďže dočasne poverený šéf inšpekcie Peter Juhász je pod ochranou zákona na ochranu oznamovateľov korupcie. „Garantujem vám, že všetky kroky, ktoré robí ministerstvo vnútra, sú v súlade so zákonom,“ odpovedal minister.

Branislav Zurian si do životopisu, ktorý doručil poslancom, napísal, že od roku 2021 do súčasnosti pracuje pre Kriminálny úrad finančnej správy. Na výbore vraví, že je to „pisárska chyba“ a že pre úrad robil len v rokoch 2011 až 2012. „Po tom, ako mi nezákonne vyrazili dvere, nerobím nič,“ opísal svoju súčasnú prácu.

Branislav Zurian priznáva, že bol počas svojho trestného stíhania v Bielorusku „pár kilometrov za hranicami“. Kandidát na riaditeľa inšpekcie si vraj pobyt hradil sám a predtým bol v Nórsku.

Bieloruským orgánom svoj pobyt nahlásil a povedal im vraj „aká nezákonnosť“ sa deje na Slovensku.

Na otázku Juraja Krúpu zo SaS povedal, že vo vzťahu k „čurillovcom“ sa bude správať len v súlade so zákonom. S Jánom Čurillom má vraj profesionálny vzťah a keď ho minulý týždeň stretol, tak sa pozdravili.

Branislav Zurian podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka ako bývalý riaditeľ NAKA spĺňa podmienky na vymenovanie. Zurian sa na branno-bezpečnostom výbore predstavuje poslancom a opisuje svoju kariéru.

Začal tým, že celý život žije v okrese Poprad a že sa podieľal na reforme NAKA. K inšpekcii povedal, že jej úlohou nie je len policajtov trestať a nemala by byť len strašiakom. Mali by ju vnímať ako otvorený a spravodlivý útvar, niektorí jej členovia však kazia jej meno. Nechce tiež, aby inšpekcia súperila s inými policajnými útvarmi o „sledovanosť“. Podľa Zuriana by mala byť inšpekcia zároveň nezávislá a jeho osoba by mala byť „nárazníkom“.