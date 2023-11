Analýza ukázala, o ktoré pracovné pozície sa zaujímame najviac a o ktoré najmenej

Hneď po au-pairkách zberačky

2.11.2023 (SITA.sk) - Na portáli Profesia.sk reagujú uchádzačky a uchádzači o prácu denne v priemere na 4 221 pracovných ponúk. Analýza dát sa preto zamerala na to, aké pozície sú najzaujímavejšie a o ktoré sa takmer vôbec neuchádzajú. Priemerný počet reakcií na akúkoľvek ponuku je tento rok 16. Informovala o tom spoločnosť Profesia.Z pohľadu uchádzačiek a uchádzačov je tento rok najatraktívnejším povolaním práca au-pairky. Na jeden inzerát príde firmám v priemere až 84 reakcií, no oveľa častejšie ako na ponuky na Slovensku, reagujú na inzeráty ponúkajúce prácu au-pairky v zahraničí.Rovnaký faktor výrazne zvyšuje priemerný počet reakcií aj v prípade druhej najatraktívnejšej pozície – zberačka. V tomto prípade príde spoločnostiam na jednu ponuku v priemere 71 životopisov. Pri ďalších atraktívnych profesiách, ktoré zaujmú desiatky uchádzačiek a uchádzačov, už ide prevažne o ponuky práce doma na Slovensku.Tretia pozícia, pri ktorej firmy nemajú núdzu o záujemkyne, je práca oblastnej manažérky, na ktorú v priemere príde až 68 reakcií. Táto práca je zároveň jedna z najlukratívnejších, z analýzy portálu Platy.sk vyšla ako druhá najlepšie platená na Slovensku. Zamestnankyne zarábajú vrátane odmien a bonusov v priemere takmer 5 000 eur mesačne, priemerný ponúkaný základný plat v ponukách v hrubom je tento rok na úrovni takmer 4 000 eur mesačne.Viac ako 60 reakcií príde firmám aj keď hľadajú copywriterky. Spomedzi 50 životopisov si zas vyberajú pri inzerátoch pre predavačky leteniek a zájazdov, asistentky výživy či marketingové riaditeľky. V priemere 48 ľudí reaguje na ponuky práce pracovných psychologičiek, vizualistiek a redaktoriek.Aj napriek tomu, že priemerný ponúkaný plat v inzerátoch pre lekárky je 2 808 eur mesačne v hrubom, nemocnice či iné zdravotnícke zariadenia na reakcie čakajú márne, a to ich hľadali už 2 199. Tento rok na jednu takúto ponuku práce reagujú len dvaja ľudia a v rebríčku atraktivity sú na samom spodku.Uchádzačky a uchádzači nemajú záujem ani o ponuky pre konštruktérky integrovaných obvodov, lodníčky či riaditeľky škôl. Vo všetkých prípadoch ide len o dve reakcie v priemere.Na piatom a šiestom mieste najmenej zaujímavých profesií sú ďalšie z oblasti zdravotníctva. Na inzeráty pre zubné lekárky a farmaceutky reagujú len traja ľudia. Zubných lekárok hľadali tento rok cez portál Profesia.sk zatiaľ takmer 500, priemerný základný ponúkaný plat v hrubom je 2 531 eur.Pri analýze vyšiel podpriemerný záujem aj pri pozíciách, na ktoré firmy hľadajú tisícky zamestnankýň a zamestnancov. Tento rok bolo na Profesia.sk uverejnených zatiaľ viac ako 6 100 inzerátov na pozíciu programátoriek, no nadpriemerný ponúkaný plat neprináša nadpriemerný záujem.Na jednu ponuku reaguje v priemere deväť ľudí. Podobná situácia je aj v prípade softvérových inžinierok, priemerný ponúkaný plat je tiež na úrovni 2 300 eur v hrubom, no reakcií príde len sedem.Medzi pozíciami s nízkym záujmom zo strany uchádzačiek a uchádzačov sa ocitli aj ďalšie z prostredia zdravotníctva. Na inzeráty pre sestry reaguje v priemere len deväť ľudí, v prípade hlavných sestier a zdravotníckych záchranárok osem a pôrodné asistentky sú pre nemocnice tiež hľadaním ihly v kope sena. Na jednu ponuku príde len päť reakcií.