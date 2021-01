Kandidát na špeciálneho prokurátora Kysel prezradil dôvod kandidatúry, motivovalo ho stíhanie Kováčika

Prokurátor cíti povinnosť uchádzať sa o post

Kysel by mohol prispieť k reštartu úradu



Peter Kysel

...je prokurátorom ÚŠP na odbore všeobecnej kriminality už viac ako 15 rokov. Od roku 2009 vybavoval zväčša agendu súvisiacu s korupciou a od začiatku roka 2010 sa zaoberá trestnou činnostnou páchanou zločineckými skupinami, terorizmom a úkladnými vraždami.



Právo vyštudoval na Právnickej fakulte



V minulosti Kysel dozoroval napríklad kauzy členov bratislavského gangu sýkorovcov, v ktorých boli viac ráz na doživotný trest odňatia slobody odsúdený bos Róbert Lališ alias Kýbel a ďalší obžalovaní.



25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Petra Kysela k rozhodnutiu uchádzať sa o funkciu šéfa tohto úradu motivovali posledné spoločenské udalosti a osobitne väzobné stíhanie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K.Uviedol to vo svojom motivačnom liste, ktorý je zverejnený na stránke Národnej rady SR. Na post šéfa ÚŠP ho nominovala Rada prokurátorov SR Podľa Kysela je stíhanie Dušana K. za účasť a členstvo v zločineckej skupine či prijímanie úplatkov paradoxné, pretože ide o trestnú činnosť, ktorá patrí medzi podstatnú časť agendy ÚŠP.„Takéto spreneverenie sa prokurátorskému sľubu, ako aj poslaniu úradu špeciálnej prokuratúry, výrazne narúša dôveru spoločnosti v prokuratúru ako celok,“ dodal v liste Kysel s tým, že z pozície kariérneho prokurátora, ktorý je na ÚŠP viac ako 15 rokov, cíti povinnosť, ako aj zodpovednosť uchádzať sa o funkciu špeciálneho prokurátora.Ako špeciálny prokurátor by chcel Kysel svojím pôsobením pozitívne motivovať prokurátorov úradu k vykonávaniu ich práce, prispieť k zefektívneniu všetkých činností úradu či zlepšiť komunikáciu navonok v súvislosti s rozhodnutiami prokurátorov úradu.„Som presvedčený, že je to uskutočniteľné, pokiaľ všetci kolegovia v úrade budú pristupovať k práci profesionálne, pričom je práve úlohou špeciálneho prokurátora vytvárať im na to podmienky,“ vysvetlil.Rada prokurátorov vo svojom návrhu Kysela na špeciálneho prokurátora posúdila jeho prezentáciu ďalšieho rozvoja ÚŠP ako proreformnú, ktorá „v konečnom dôsledku môže prispieť k reštartu tohto úradu“.