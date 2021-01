Rokovania o vytvorení jednotnej maďarskej strany sa posunuli vpred, vyriešiť musia ešte jednu otázku

Most-Híd vychádza z výsledkov volieb

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Počas minulého týždňa pokračovali rokovania medzi Mostom-Híd Stranou maďarskej komunity (SMK) a hnutím Spolupatričnosť o vytvorení spoločnej maďarskej strany.Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme, rokovania od podpísania memoranda o vytvorení novej strany v auguste minulého roka postúpili. Doplnila, že delegácie majú na stole poslednú nevyriešenú otázku, a to je rozloženie síl jednotlivých platforiem v spoločnej strane.Strana Most-Híd dúfa, že trojdohodu na úrovni rokovacích delegácií uzatvoria do 15. februára. SMK podľa tlačového tajomníka Róberta Králika je tiež toho názoru, že nemá zmysel rokovania zbytočne naťahovať a chce ich ukončiť čím skôr.Most-Híd pri otázke rozloženia síl v spoločnej strane vychádza z výsledkov posledných parlamentných volieb a na základe dosiahnutých výsledkov rokuje o pomere 3:2:1.Podľa predsedu Lászlóa Sólymosa je jedna tretina korektná ponuka, ktorá zodpovedá tomu, čo Most-Híd vo voľbách vo februári 2020 dosiahol. SMK konštatuje, že na percentuálnom podiele na vytvorenie orgánov novej strany sa predstavitelia stále nedohodli.„Spolupatričnosť žiada o štvrtinové (25 percent) a strana Most-Híd o tretinové (33 percent) zastúpenie. K polovičnej (50 percentnej) váhe SMK, ako najsilnejšej strany, nemajú ostatné dve strany výhrady," podotkol Králik.Spolupatričnosť sa snaží presadiť takzvané primárky.„Podľa nás by sme mali dať priestor našim voličom aj v otázke pomeru síl platforiem, najmä ak sa na tom nevieme dohodnúť," povedal predseda Spolupatričnosti Szabolcs Mózes . SMK si to vie predstaviť ako formu zostavenia budúcej volebnej kandidátky.„To ale, čo chce presadiť Spolupatričnosť, aby o početnom zastúpení strán v orgánoch spoločnej strany a o samotných funkcionároch rozhodovali hlasujúci občania, nepodporuje ani SMK, ani Most-Híd," uviedol Králik s tým, že v demokratickom svete niečo také, aby o vnútorných straníckych záležitostiach hlasovali voliči, nemá obdobu.Rokovania majú pokračovať vo štvrtok 28. januára. „Partnerom sme navrhli aj konkrétne témy, ktoré by sme mali zastupovať spoločne, aby sme aj počas rokovaní ukázali jednotu. Konečné rozhodnutie totiž podľa všetkého padne až na jeseň, keď budú môcť zasadnúť kongresy strán," uviedla Réka Bokor zo Spolupatričnosti.Dodala, že hnutie prišlo s konštruktívnym balíkom úloh, ktoré treba splniť, ak chcú úspešne dokončiť projekt zjednotenia maďarských strán.„Treba spraviť vnútorný a finančný audit, napísať kritické pasáže stanov a následne skontrolovať, vytvoriť jednotné východisko v citlivých kľúčových politických otázkach a iné," uviedla.SMK, Most-Híd a hnutie Spolupatričnosť podpísali 20. augusta v Komárne deklaráciu o spolupráci maďarských strán. Za jednotlivé strany tak spravili predsedovia Krisztián Forró (SMK), László Sólymos (Most-Híd) a Szabolcs Mózes (Spolupatričnosť).Deklarácia mala byť potvrdením založenia spoločnej maďarskej politickej strany, ktorej vznik predstavitelia strán ohlásili 7. augusta v Bratislave.