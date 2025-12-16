Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

16. decembra 2025

Kandidáti hnutia PS na košického župana a primátora spustili zbierku na víziu „Žeby dobre bolo“ – VIDEO


Kandidáti hnutia Progresívne Slovensko (PS) na post predsedu Košického samosprávneho kraja



Zdieľať
16.12.2025 (SITA.sk) - Kandidáti hnutia Progresívne Slovensko (PS) na post predsedu Košického samosprávneho kraja Marián Porvažník a primátora Košíc Martin Mudrák spustili zbierku na víziu "Žeby dobre bolo". Ako informovali z regionálnej kancelárie PS Košice, crowdfundingová kampaň bola spustená na platforme Donio.


Prostriedky majú smerovať na podporu ich spoločného projektu "Žeby dobre bolo", čo je prvá komplexná a profesionálna vízia zameraná na premenu východného Slovenska a Košíc z prežívajúceho regiónu na miesto európskeho významu. Ide o víziu napredovania východu Slovenska, ak sa veci budú robiť odborne a poctivo.

Miesto s obrovským potenciálom


"Vždy keď sa pozerám na náš milovaný východ, vidím miesto s obrovským potenciálom - so šikovnými ľuďmi, silnými komunitami a energiou. Napriek tomu tu roky žijeme s pocitom, že ak chceme uspieť, musíme odísť preč. Kniha Žeby dobre bolo je odpoveďou na tento problém," vraví kandidát PS na post košického župana Porvažník.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Kandidát na primátora Martin Mudrák doplnil, že hoci má metropola východu veľký potenciál, už roky bojuje s takzvanými košickými kultúrnymi vojnami, ktoré podľa jeho slov brzdia rozvoj. "Naša metropola už súrne potrebuje novú energiu, novú víziu a hlavne spoluprácu. Ja verím, že sa toto mesto môže zmeniť z metropoly nekonečných hádok na mesto spolupráce a odvážnych projektov," vyjadril sa Mudrák.

Profesionálny plán


Ako priblížili z regionálnej kancelárie PS Košice, kandidáti hnutia sa s cieľom premeniť víziu na realitu spojili s viac ako šiestimi desiatkami odborníkov z oblastí bezpečnosti, dopravy, ekonomiky, školstva, zdravotníctva či životného prostredia.

Pracujú na tom, aby výsledný dokument ponúkol napríklad riešenia pre dopravu a mobilitu, konkrétne kroky pre dostupné bývanie, aby v meste ostávali mladé rodiny, ale aj pre zvýšenie bezpečnosti. Porvažník ozrejmil, že kampaň na Donio nie je len na financovanie vydania a distribúcie knihy.

"Je to pozvanie pre každého, komu záleží na východnom Slovensku, aby sa do tvorby vízie zapojil svojimi odbornými skúsenosťami. Úprimne verím, že náš Východ môže byť úspešným európskym regiónom. Poďme to dokázať odborne, poctivo a spoločne,” uviedol.

Podľa Mudráka kniha Žeby dobre bolo nie je politickou brožúrkou, ale profesionálnym plánom, ktorý budú môcť využívať všetci starostovia, školy, nemocnice, podnikatelia či komunity v regióne.


Zdroj: SITA.sk - Kandidáti hnutia PS na košického župana a primátora spustili zbierku na víziu „Žeby dobre bolo“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

