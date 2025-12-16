Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

16. decembra 2025

Pellegrini sa stretol s Milanovićom, Slovensko a Chorvátsko označil za krajiny s podobným príbehom – VIDEO, FOTO


Vzťahy medzi Slovenskom a Chorvátskom sú veľmi dobré na všetkých úrovniach. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po utorkovom stretnutí s chorvátskou hlavou štátu



16.12.2025 (SITA.sk) - Vzťahy medzi Slovenskom a Chorvátskom sú veľmi dobré na všetkých úrovniach. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po utorkovom stretnutí s chorvátskou hlavou štátu Zoranom Milanovićom v Prezidentskom paláci. Podľa jeho slov nie sú medzi našimi krajinami žiadne otvorené otázky.


Chorvátsky prezident pricestoval na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenska, ktorá sa koná necelých šesť mesiacov po oficiálnej návšteve Pellegriniho v Záhrebe.

Krajiny s podobným príbehom


"Slovensko a Chorvátsko sú krajiny s podobným príbehom: od deväťdesiatych rokov až po členstvo v EÚ, eurozóne a schengene. Dnes už spolu riešime, ako posilniť Európu, nie ako sa do nej dostať," povedal prezident.

Najvyššiemu predstaviteľovi Chorvátska tlmočil postoj Slovenska, ktoré stojí na strane rozširovania Európskej únie. Podľa jeho slov je pre našu krajinu dlhodobou prioritou podpora krajín Západného Balkánu v ich snahe stať sa členmi EÚ.

"Aby sme neblokovali tento proces z politických dôvodov, ale aby krajiny, ktoré splnia podmienky, tak ako sme ich splnili my alebo Chorvátsko, mohli do EÚ čoskoro vstúpiť," poznamenal.

Obchod stabilne rastie


Prezident spomenul, že obchod medzi našimi krajinami stabilne rastie a už dva roky po sebe je nad jednou miliardou eur. "Len minulý rok bol nárast viac ako 14 percent, čo dáva dobrý predpoklad, aby táto dynamika vzájomného obchodu naďalej rástla," poznamenal.

Chorvátsko je pre Slovákov tradične obľúbenou turistickou destináciou, keďže viac ako polmilióna ročne navštívi túto prímorskú krajinu. Pellegrini by si želal, aby aj Chorváti objavili krásy Slovenska a vzťahy medzi krajinami sa tak ešte viac prehĺbili.

Témou bola aj vojna na Ukrajine a energetika


Hlavám oboch štátov záleží na tom, aby sa vojnový konflikt na Ukrajine skončil. Pellegrini víta aktivitu súčasnej administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa k vyriešeniu tohto sporu. Zdôraznil však, že "rokovanie musia byť s Ukrajinou a nemôže padnúť definitívne rozhodnutie o Ukrajine bez Ukrajiny". Na margo použitia zmrazených ruských aktív, o čom budú tento týždeň rokovať lídri EÚ, prezident konštatoval, že ak by sa mali tieto peniaze použiť, tak na obnovu povojnovej Ukrajiny.

Hlavy štátov na stretnutí diskutovali aj o energetike v kontexte využitia ropovodu Adria pre spoľahlivú diverzifikáciu zdrojov. "Slovensko po zákaze dovozu ruského plynu musí nachádza partnerov aj z ostatných kútov Európy aj ďalších častí sveta," uviedol Pellegrini s tým, že Chorvátsko by mohlo sčasti pokryť potrebu diverzifikácie našej krajiny využitím ich infraštruktúry aj prístupu k moru.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa stretol s Milanovićom, Slovensko a Chorvátsko označil za krajiny s podobným príbehom – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

