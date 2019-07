Kandidáti komunálnych volieb v Moskve sa chcú stretnúť so šéfkou ÚVK

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 16. júla (TASR) - Moskovská volebná komisia odmietla zaregistrovať opozičného politika Iľju Jašina ako kandidáta volieb do Moskovskej mestskej dumy v septembrových voľbách. Jašin avizoval, že toto rozhodnutie napadne na súde, informoval webový portál denníka Novaja gazeta.Politik na sociálnych sieťach napísal, že komisia vo svojom odôvodnení uviedla, že na podpisových hárkoch predložených Jašinom bolo o 133 neplatných podpisov viac, ako pripúšťa zákon.Jašin na sociálnych sieťach napísal, že členovia komisie odmietli jeho sťažnosť týkajúcu sa výsledkov overovania podpisov a nechceli vypočuť ani občanov, ktorí prišli potvrdiť autorstvo svojho podpisu na hárkoch, a nebrali do úvahy ani ich písomné vyhlásenia.Voľby do Moskovskej mestskej dumy sa budú konať 8. septembra. Volebná komisia na ne zaregistrovala menej ako tucet nezávislých kandidátov.Neúspešní kandidáti preto v nedeľu v Moskve zorganizovali úradmi nepovolené stretnutie s voličmi, ktoré sa skončilo tvrdým zákrokom polície. Zadržaných bolo 39 ľudí, pričom traja museli byť hospitalizovaní.V pondelok večer sa na námestí Trubnaja ploščaď opäť konalo zhromaždenie priaznivcov opozície a nezávislých kandidátov. Zišlo sa na ňom asi 500 ľudí.Nezávislí kandidáti sa v utorok chcú stretnúť s predsedníčkou Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ellou Pamfilovovou. Rečníci na pondelkovom mítingu ju kritizovali za to, že doteraz k situácii týkajúcej sa komunálnych volieb v Moskve nezaujala stanovisko. Konanie schôdzky je však otázne, keďže Pamfilovová je údajne práceneschopná.Nezávislí kandidáti sa v pondelok snažili stretnúť aj s predsedom moskovskej volebnej komisie Valentinom Gorbunovom. Ten sa s nimi však len desať minút rozprával na chodbe. Plnohodnotná schôdzka sa neuskutočnila.Opoziční a nezávislí kandidáti podľa člena politickej rady strany Jabloko Sergeja Mitrochina chcú, aby volebná komisia ako kandidátov zaregistrovala všetkých uchádzačov o poslanecký mandát, lebo "len tak sa bude dať zabezpečiť, aby komunálne voľby v Moskve boli čestné a podľa pravidiel politickej súťaže".