Mnohé ťažkosti zdravotne znevýhodnených súvisia s neporozumením okolia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) - Osoby so zdravotným postihnutím v rôznych oblastiach života musia denne zápasiť s množstvom ťažkostí. Mnohé z nich stoja na ochote porozumieť, pomôcť a vcítiť sa do pozície človeka odkázaného na pomoc iných. Pre TASR to povedala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.V spolupráci s ďalšími zamestnancami Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) preveruje podnety týkajúce sa ľudí, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky.hovorí Stavrovská o prekážkach, s ktorými sa zdravotne postihnutí stretávajú v každodennom živote. Podnety ju upozorňujú napríklad na viacnásobné nesúrodé posudzovanie zdravotného stavu. Posudkový lekár podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia posudzuje zdravotný stav človeka z hľadiska takzvanej miery funkčnej poruchy. Ďalší posudkový lekár skúma, na koľko percent je človek schopný pracovať v porovnaní so zdravou osobou a iný posudkový lekár hodnotí zdravotný stav z pohľadu odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách.pripomína komisárka.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má agendu rozdelenú na osem referátov.tvrdí komisárka.Ďalší referát sa venuje občianskoprávnej a rodinnej agende, teda podnetom týkajúcim sa napríklad vyživovacej povinnosti a úpravy styku či konaniam o spôsobilosti na právne úkony. Referát zdravotníctva a sociálneho poistenia posudzuje podnety týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti, poplatkov u lekára, neposkytnutia zdravotníckej pomôcky, alebo neschválenia kúpeľnej liečby. V oblasti sociálneho zabezpečenia sa podľa Stavrovskej najviac podnetov týka invalidných dôchodkov. Referát bezbariérovej prístupnosti rieši podnety o architektonických aj komunikačných bariérach v živote ľudí so zdravotným postihnutím. Ďalšie oblasti sa týkajú parkovacej politiky, sociálnych služieb, opatrovateľských služieb a vzdelávania.Z 315 podnetov na preskúmanie ukončených v roku 2018 zamestnanci ÚKOZP v 121, teda 38,4 percentách prípadov, konštatovali porušenie alebo ohrozenie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Pre dosiahnutie zmeny komisárka ukladá jednotlivým orgánom verejnej správy opatrenia pozostávajúce z čiastkových úloh, ktorých plnenie sleduje a vyhodnocuje.