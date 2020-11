Kandidáti na člena rady sa zhodovali v názore o chýbajúcej mediálnej gramotnosti na Slovensku

Mediálna výchova

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Kandidáti na člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) zdôraznili, že na Slovensku chýba mediálna gramotnosť V tejto súvislosti Nataša Slavíková, ktorú nominovalo na kandidatúru eSlovensko Bratislava, uviedla, že ľudia na Slovensku sú náchylní vnímať hoaxy a dezinformácie. Slavíková by zároveň chcela, aby sa rada otvorila verejnosti a aby mala SR systémové opatrenia o konečných vlastníkoch médií.Ďalšia z kandidátok, Monika Suchaničová Janigová, ktorú nominoval oblastný futbalový zväz Nitra, vysvetlila, že je za to, aby sa udeľovalo menej pokút a s vysielateľmi by chcela viesť dialóg.Domnieva sa, že mediálna výchova je dobrý základ a je dôležité ju podporovať. Zároveň pripomenula, že je potrebné hľadať nástroje na boj proti dezinformáciám a posilňovať reguláciu v online prostredí.Počas vypočutia Marián Šinkovič uviedol, že pokiaľ sa dostane do rady a zistí, že vzťah medzi RVR a kanceláriou rady nebude dostatočný, bude iniciovať, aby sa to „zmenilo k lepšiemu“.Šinkovič kandidoval za hnutie Sme rodina v posledných parlamentných voľbách, no nie je politicky aktívny. Kandidáta na člena rady navrhol Business Intelligence Club.Norbert Vrabec, kandidát na člena RVR, ktorého nominovala Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, uviedol, že v prípade zvolenia, by jeho prínosom bola pomoc a prenos odborných skúseností v zavádzaní pravidiel, ktoré sa týkajú ochrany maloletých divákov.Priblížil tiež, že do RVR by priniesol svoje skúsenosti v oblasti mediálnej gramotnosti a zaviedol ďalšie opatrenia v tejto oblasti. Vrabec pôsobí ako vedúci Katedry mediálnej výchovy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, špecializuje sa na rozvoj mediálnej gramotnosti.Predposledná kandidátka na členku RVR Katarína Začková, ktorú nominovala Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, uviedla, že v rade by sa venovala najmä sťažnostiam a reklamám. Myslí si, že v zákone o RVR netreba všetko meniť a zároveň by presadzovala niektoré paragrafy, ktoré sa v praxi málo používajú.V prípade zvolenia za člena do RVR by sa Andrej Zmeček venoval ochrane maloletých pred nevhodným obsahom, posilnil by reguláciu a koreguláciu v mediálnej oblasti. Jeho ambíciou je aj regulácia sociálnych sietí.Dodal, že v rade by sa zároveň venoval prevencii proti dezinformáciám, podporil by vzdelávacie a výskumné aktivity. Zmeček má skúsenosti z mediálnej oblasti či tretieho sektora, v minulosti pôsobil na Ministerstve kultúry SR. Kandidáta na člena rady navrhol Mediálny inštitút.