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14. júla 2026

Kandidáti na primátora priblížili, čo si myslia o výstavbe v Bratislave. Winkler by si určite posvietil na projekt Nové Lido


Tagy: Developerské projekty Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Výstavba

Sedem kandidátov na post bratislavského primátora predstavilo svoje pohľady na budúcnosť výstavby v hlavnom meste. Kým niektorí chcú urýchliť dostupné bývanie či nové dopravné projekty, iní upozorňujú na ...



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nove lido letecka 676x507 14.7.2026 (SITA.sk) - Sedem kandidátov na post bratislavského primátora predstavilo svoje pohľady na budúcnosť výstavby v hlavnom meste. Kým niektorí chcú urýchliť dostupné bývanie či nové dopravné projekty, iní upozorňujú na potrebu prísnejších pravidiel a ochranu verejného záujmu.


Kandidáti na primátora Bratislavy priblížili, čo si myslia o výstavbe v hlavnom meste. Všetci siedmi odpovedali na otázku SITA: Ktorý developerský projekt v Bratislave by ste zastavili a ktorý naopak urýchlili?




Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (NEKA), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a bloger Ľubomír Geci.


Ako prvý odpovedal líder strany Dunaj Martin Winkler. „Určite by som si bližšie posvietil na projekt Nové Lido, kde mesto zadarmo odovzdalo 46-tisíc metrov štvorcových pozemkov developerovi a urýchlil by som obnovu kúpeľov Grössling," uviedol Winkler.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/projekt-nove-lido-vizualizacie/">Projekt Nové Lido (vizualizácie)



Géci: Urýchlim výstavbu mestských bytov


Ako ďalší odpovedal bloger Ľubomír Geci. „Ako primátor musím byť nestranný, cieľovanie konkrétnych komerčných projektov nie je moja úloha. Čo urýchlim, je výstavba mestských nájomných bytov," skonštatoval.

Z urbanistického hľadiska mu vadí rozvoj Dúbravky či Borov, kde sú dopravné kapacity na hranici a lacné riešenie neexistuje. „Naopak, veľký potenciál vidím medzi Petržalkou a Jarovcami, kde vieme predĺžiť električku a za 15 minút byť na Šafárikovom námestí. Takúto polohu nemá žiadna iná rozvojová lokalita v Bratislave," doplnil Geci.

Ráž: Môj srdcový projekt je premena Zimného prístavu


Minister dopravy Jozef Ráž podľa vlastných slov nevidí dôvod zastavovať projekty, ak sú riadne schválené a majú všetky povolenia. „Práve naopak, nové byty Bratislava veľmi potrebuje. Môj srdcový projekt je premena Zimného prístavu na nové bratislavské centrum s bytmi, občianskou vybavenosťou a novou dominantou Bratislavy," priblížil Ráž.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/zimny-pristav-v-bratislave-fotografie-2/">Zimný prístav v Bratislave (fotografie)



Heredoš: Projekt za miliardu eur by som zastavil


Predseda OZ Voľná zóna Miroslav Heredoš by naopak výstavbu v Zimnom prístave zastavil. „Odmietam aby vláda a mesto (v zastúpení primátora Valla a ministra Ráža) dohadovali projekt za miliardu eur s arabskými šejkami zo SAE. Tento projekt by som okamžite zastavil a verejne by som vyhlásil, že mesto zmeny územného plánu nedovolí urobiť a neschváli," uviedol Heredoš.

Vallo chce urýchliť projekty, ktoré prinášajú vyššiu kvalitu života


Ako ďalší odpovedal súčasný primátor Matúš Vallo. „Najradšej by som bol, aby už boli hotové všetky projekty, ktoré tomuto mestu prinesú dostatok dostupného bývania, a to bez ohľadu na to či ide o projekt mestský alebo taký, v ktorom má účasť niektorý z developerov. Chcel by som urýchliť projekty, ktoré prinášajú Bratislavčanom vyššiu kvalitu života, niektoré procesy však majú svoje trvanie a my to musíme rešpektovať," skonštatoval Vallo.

Šubová: Mojou úlohou bude chrániť verejný záujem


Predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová hovorí, že je za rozvoj Bratislavy, ale nie za rozvoj bez pravidiel. „Bratislava sa bude ďalej rozvíjať a je prirodzené, že developeri budú jej súčasťou. Mojou úlohou ako primátorky však nebude zastupovať záujmy developerov ani automaticky blokovať ich projekty. Mojou úlohou bude chrániť verejný záujem," priblížila.

Ako primátorka by podporila projekty, ktoré rešpektujú územný plán, prinášajú mestu pridanú hodnotu a súčasne riešia aj občiansku vybavenosť, dopravu, zeleň a kvalitu života obyvateľov. „Nie je možné postaviť tisíce bytov bez škôlok, škôl, parkovacích kapacít či dopravných riešení a potom sa tváriť, že všetko funguje, takéto náklady totiž nakoniec zaplatia obyvatelia Bratislavy," zdôraznila.

Na druhej strane odmieta, aby sa z povoľovacích procesov stávali niekoľkoročné administratívne maratóny. „Aj developeri potrebujú predvídateľné a transparentné prostredie. Ak projekt spĺňa zákonné podmienky, mesto má rozhodovať odborne, v primeraných lehotách a bez akýchkoľvek pochybností o rovnakom prístupe ku všetkým," myslí si kandidátka na primátorku. Bratislava podľa nej potrebuje partnerstvo medzi mestom, občanmi a investormi. „Nie konflikty, ale jasné pravidlá, ktoré budú platiť pre každého rovnako. Len tak môžeme zabezpečiť rozvoj mesta bez toho, aby naň doplácali jeho obyvatelia," doplnila Šubová.

Podľa vlastných slov nie je ani kandidátkou developerov, ani kandidátkou aktivistov. „Som kandidátkou obyvateľov Bratislavy," uviedla ďalej predsedníčka Pirátskej strany. Hovoriť o zastavení konkrétneho projektu od stola by bol podľa nej čistý populizmus. „Čo sa týka urýchlenia niektorých projektov, tak je to napríklad prepojenie centra s letiskom električkou alebo ľahkou nadzemnou dráhou. Dočasné a rýchle riešenie môže byť Airpost shuttle-bus," dodala s tým, že letisko v Bratislave exponenciálne zvyšuje počty prepravených cestujúcich a myslí si, že tento trend bude pokračovať, takže doprava smerom do mesta je rovnako dôležitá.

Čahojová by nepokračovala v príprave Staromestského plató


Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová by v prípade svojho zvolenia rozhodne nepokračovala v príprave Staromestského plató. „Súkromné developerské projekty, pokiaľ plnia predpísané požiadavky, majú svoje tempo a nepotrebujú urýchľovanie zo strany mesta. Osobitne by som sa tešila projektom, ktoré počítajú s dlhodobou návratnosťou, a teda nájomným bývaním," dodala Čahojová.


Zdroj: SITA.sk - Kandidáti na primátora priblížili, čo si myslia o výstavbe v Bratislave. Winkler by si určite posvietil na projekt Nové Lido © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Developerské projekty Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Výstavba
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