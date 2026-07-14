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14. júla 2026

Brusel sa postavil za Medzinárodný trestný súd po nových hrozbách USA


Tagy: Americký prezident Genocída Vojnové zločiny Zločiny proti ľudskosti

Trumpova administratíva chce zvýšiť tlak na tribunál v Haagu a presvedčiť ďalšie krajiny, aby s ním prerušili spoluprácu.



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mali_international_court_66393 676x463 14.7.2026 (SITA.sk) - Trumpova administratíva chce zvýšiť tlak na tribunál v Haagu a presvedčiť ďalšie krajiny, aby s ním prerušili spoluprácu.


Európska únia (EÚ) v utorok ostro odmietla hrozby Spojených štátov voči Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) v Haagu po tom, ako administratíva prezidenta Donalda Trumpa oznámila zámer výrazne sprísniť postup proti tejto inštitúcii.

Boj proti beztrestnosti


Hovorca Európskej komisie (EK) Anouar El Anouni zdôraznil, že EÚ naďalej podporuje medzinárodnú trestnú spravodlivosť a boj proti beztrestnosti.

„Útoky alebo hrozby voči predstaviteľom súdu, jeho zamestnancom alebo osobám spolupracujúcim s touto inštitúciou sú jednoducho neprijateľné,“ vyhlásil.

Izrael a USA


Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že Washington chce systematicky obmedziť schopnosť ICC fungovať. Spojené štáty zároveň avizovali snahu presvedčiť ďalšie krajiny, aby sa od súdu dištancovali.

Trumpova administratíva tvrdí, že tribunál predstavuje „neprijateľnú hrozbu“ pre americkú suverenitu.

Washington dlhodobo odmieta jurisdikciu ICC v prípadoch týkajúcich sa Spojených štátov alebo Izraela. Obe krajiny navyše neratifikovali Rímsky štatút, na základe ktorého bol súd vytvorený.

Vojnové zločiny a genocída


Napätie medzi Washingtonom a ICC sa výrazne prehĺbilo vo februári, keď USA uvalili sankcie na viacerých predstaviteľov súdu po vydaní zatykača na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.

Medzinárodný trestný súd vznikol v roku 2002 a stíha jednotlivcov podozrivých z vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy.


Zdroj: SITA.sk - Brusel sa postavil za Medzinárodný trestný súd po nových hrozbách USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Genocída Vojnové zločiny Zločiny proti ľudskosti
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