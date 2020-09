Kandidáti na ústavných sudcov Babják a Šorl sú podľa TIS kvalitní po odbornej aj morálnej stránke

Za kandidátov hlasovali aj poslanci opozície

Mamojkovi zanikla funkcia

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Obaja kandidáti na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) sú kvalitní, a to po odbornej aj morálnej stránke. Uviedla to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) v reakcii na hlasovanie Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) zo 17. septembra, po ktorom poslanci zvolili za kandidátov Miloslava Babjáka a Roberta Šorla „Môžeme dlho diskutovať, či boli naozaj najlepšími, ale je jasné, že v širšej skupine vhodných ľudí títo dvaja určite boli. Je to veľký rozdiel oproti voľbám za minulých vlád, ktoré pretláčali kandidátov s hlavnou kvalifikáciou ‚naši ľudia‘,“ dodalo TIS.Organizácia tiež ocenila, že za kandidátov hlasovali aj poslanci opozície. Slovensko podľa TIS potrebuje konsenzus pri hľadaní kádrov do nezávislých inštitúcií, ktoré by mali chrániť verejný záujem bez ohľadu na vládu.„Voľba prebehla bez obštrukcií a ako už aj s výberom spokojná prezidentka avizovala, jej finálna voľba príde čochvíľa. Po uvoľnení miesta po zdiskreditovanom sudcovi Mojmírovi Mamojkovi teda Ústavný súd dostane de facto obratom viac než adekvátnu náhradu,“ uzavrelo TIS.Na ústavnom súde chýba jeden sudca od 31. mája, keď zanikla funkcia Mojmírovi Mamojkovi . Ten svoj odchod z funkcie odôvodnil pripravovanou právnou úpravou o vekovej hranici ústavných sudcov, ako aj pre zdravotné problémy.Mamojka odišiel skôr, ako o ňom stihol predseda ústavného súdu Ivan Fiačan rozhodnúť pre jeho údajné kontakty s podnikateľom Marianom Kočnerom , ktorého nedávno Špecializovaný trestný súd neprávoplatne oslobodil spod obžaloby z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.Parlament navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu ÚS SR, ktorých má vymenovať. Za sudcu ÚS SR môže byť podľa Ústavy Slovenskej republiky vymenovaný občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR, dosiahol 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní.Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu ÚS SR. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.