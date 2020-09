Odlukou cirkví od štátu chce len SaS zaujať pozornosť, KDH zdôraznilo bezmocnosť ústavného súdu

Všetci veriaci majú rovnaké práva

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje odluku cirkví od štátu za politickú tému na zaujatie pozornosti. V tlačovej správe to uviedol hovorca KDH Stano Župa . Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) totiž zvažuje, že sa pri tejto téme v súvislosti s Vatikánskou zmluvou obráti na Ústavný súd SR Liberáli by v prípade podania chceli preskúmať, či zo zmluvy medzi Slovenskom a Vatikánom nevyplývajú jednej strane práva a druhej „len povinnosti“. Zároveň by podľa europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) chceli vedieť, či Vatikánska zmluva pristupuje rovnako k jednotlivým cirkvám na Slovensku a nezvýhodňuje niektoré z nich.KDH v reakcii na to zdôraznilo, že ústavný súd nemôže rozhodovať o platnosti, zániku či zmene zmluvy, ktorá je na dohode zmluvných strán.KDH ďalej upozorňuje, že na základe medzinárodnej zmluvy s katolíckou cirkvou reprezentovanou Svätou stolicou a vnútroštátnej zmluvy s inými registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami platia pre veriacich všetkých vyznaní rovnaké práva a povinnosti.„Cirkvi a náboženské spoločnosti, ak sú registrované v SR, sú si rovné v právach a povinnostiach. Garantuje to ústava, zákony i príslušné zmluvy cirkví so štátom,“ vysvetlil člen predsedníctva hnutia Marek Šmid . Nerovnosť medzi cirkvami preto hodnotí ako nepravdivú.Zámer SaS presadiť odluku cirkví od štátu kritizoval aj predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Považuje to za prvoplánový marketing.Doplnil, že ide o mimoriadne citlivú otázku, pri ktorej by sa mali akékoľvek zmeny robiť po poctivej celospoločenskej diskusii. Odluka cirkví od štátu nemá podporu u katolíckej a ani u evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.