Kandidáti sa musia do komunálnych volieb prihlásiť do 11. septembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. júla (TASR) - Kandidáti na primátorov, starostov a komunálnych poslancov či strany, ktoré ich navrhujú, musia podať kandidačnú listinu najneskôr do 11. septembra. Kto to nestihne, nebude sa môcť uchádzať o priazeň voličov v novembrových komunálnych voľbách. Vyplýva to z informácií z webu Ministerstva vnútra SR.Voľby budú v sobotu 10. novembra, kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom hlasovania. Voľby by mali stáť 8.890.458 eur. Z rozpočtu ministerstva vnútra má ísť na voľby 7.465.708 eur, z rozpočtu Štatistického úradu 1.424.750 eur. Počíta s tým návrh harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt. Občania môžu vo voľbách aj kandidovať. Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Vyšší vek, teda 25 rokov, sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.