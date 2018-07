Kukan: V EP som sa sústredil na výzvy súvisiace s bezpečnosťou občanov

Na archívnej snímke Eduard Kukan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg/Bratislava 28. júla (TASR) – V súčasnom volebnom období sa europoslanec Eduard Kukan z frakcie Európskej ľudovej strany sústreďoval na viaceré iniciatívy, ktoré mali podľa neho zabezpečiť pokoj a bezpečnosť európskych občanov.uviedol pre TASR počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.Taktiež, ako uviedol, bol jedným z troch autorov správy o vytvorení Európskeho fondu udržateľného rozvoja.konštatoval europoslanec. Dodal pritom, že je rád, že aj zo Slovenska ho kontaktovali predstavitelia niektorých firiem, ktoré majú záujem sa zúčastniť týchto aktivít.EÚ vysiela svojich pozorovateľov na voľby v rôznych krajinách. Eduard Kukan bol dva razy šéfom európskych pozorovateľov na voľbách na Maledivách a v Ugande.spresnil.V otázke rozširovania EÚ je europoslanec predsedom delegácie Európskeho parlamentu pre Srbsko.dodal. Taktiež bol v rámci Výboru pre sociálne veci a zamestnanosť spravodajcom správy Rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.uzavrel.Eduard Kukan kandidoval do EP za stranu SDKÚ-DS. Vystúpil z nej v septembri 2016. Po budúcoročných voľbách do EP neplánuje opätovne kandidovať.spresnil Kukan. Uvažuje taktiež nad tým, že by začal vyučovať na vysokej škole, prípadne by publikoval. Svojim následníkom praje, aby sa správali zodpovedne, a aby si uvedomili, že napriek tomu, že sú zo Slovenska, pracovať budú v prospech celej EÚ.V roku 2016, keď TASR oslovila všetkých poslancov v polčase ich vládnutia, označil europoslanec za jeden zo svojich dovtedajších najväčších úspechov súčasného volebného obdobia svoju angažovanosť pri urovnávaní politických sporov v Albánsku a Macedónsku.Je predsedom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko a členom Konferencie predsedov delegácií, Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Taktiež je náhradníkom vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci, pre Delegáciu pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko a pre Delegáciu pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.