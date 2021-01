Kandidátmi na post špeciálneho prokurátora sú Šanta, Lipšic, Špirko a Kysel

aktualizované 8. januára 16:50



Silní a kvalitní kandidáti

Verejné vypočutie 1. a 2. februára

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.1.2021 (Webnoviny.sk) -Kandidátmi na post špeciálneho prokurátora sú Ján Šanta Peter Kysel . Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí).Dodal, že je to zostava veľmi silných a kvalitných kandidátov so skúsenosťami, jasným životným príbehom a odvahou meniť veci.„Je to výborný základ pre kvalitné vypočutie kandidátov a prezentáciu ich vízií ako riadiť a kam posunúť špeciálnu prokuratúru a celkovo aj boj s organizovaným zločinom v Slovenskej republike,“ pokračoval Šeliga.Podpredseda NR SR ďalej uviedol, že po Dušanovi Kováčikovi , ktorý na poste špeciálneho prokurátora sedel očividne preto, aby „zametal trestnú činnosť a brzdil vyšetrovanie“, je na poste špeciálneho prokurátora potrebná zásadná ľudská aj systémová zmena.Predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO) na brífingu doplnil, že Kysel je kandidátom Rady prokurátorov SR, Lipšica nominovala Právnická fakulta Univerzity Komenského.Šantu nominovala Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy a poslanci Peter Kremský a Juraj Gyimesi (obaja OĽaNO) a Špirka poslanec Dominik Drdul (OĽaNO).Výbor podľa Vetráka zverejní v pondelok 11. januára poklady všetkých kandidátov, pričom občania budú môcť na prípadné nedostatky kandidátov upozorňovať 20 dní. Verejné vypočutie kandidátov odhaduje Vetrák na pondelok 1. februára alebo utorok 2. februára.