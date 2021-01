Rakúsko zavádza na hraniciach so Slovenskom kontroly, menšie priechody zatvoria úplne

Situácia je napätá

Najviac infekcií je v Česku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.1.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúsko s účinnosťou od polnoci z piatka na sobotu zavádza kontroly na hraniciach so Slovenskom a Českou republikou. Dôvodom sú vysoké počty nových infekcií koronavírusom v oboch susedných krajinách, informoval v piatok minister vnútra Karl Nehammer Doterajšie námatkové kontroly vo vnútrozemí vystriedajú fixné kontrolné stanovištia. Menšie hraničné priechody zatvárajú.Situáciu v Česku a na Slovensku označil minister za „extrémne napätú“. „V záujme ochrany ľudí v našej krajine preto... zatvárame hranice a pri vjazde do Rakúska skontrolujeme každé auto,“ povedal Nehammer.Návštevníci, ktorí prichádzajú z rizikových krajín, vrátane Česka a Slovenska, sa musia naďalej podrobiť karanténe. V platnosti zostávajú výnimky pre osoby zabezpečujúce nákladnú dopravu a pendlerov. Tí nemusia predložiť ani negatívne testy na koronavírus. Pri vstupe do krajiny však musia dôveryhodným spôsobom preukázať, že v Rakúsku majú zamestnanie.Problematika bola predmetom „veľmi pozitívnych“ telefonických rozhovorov s rezortnými kolegami v Česku aj na Slovensku, dodal rakúsky minister vnútra.Česká republika za posledných sedem dní eviduje 680 nových prípadov nákazy koronavírusom na 100-tisíc obyvateľov. Na Slovensku sa ukazovateľ pohybuje na úrovni 367 v porovnaní s rakúskou hodnotou 149, informuje agentúra APA. Na jeden milión obyvateľov tak Česko vykazuje celosvetovo najviac nových infekcií. Slovensku patrí desiata priečka.