Kandidátom hnutia OĽaNO na post predsedu Nitrianskeho kraja je poslanec parlamentu Lukáš Kyselica

Zamerať sa chce na eurofondy

Chcel by zostať aj v parlamente

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Nitranom v stredu hnutie OĽaNO predstavilo svojho kandidáta na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorým je jeho poslanec Národnej rady SR Okrem OĽaNO ho budú podporovať aj strany a hnutia Nova, Kresťanská únia a Zmena zdola. Okrem neho bude za poslancov do Nitrianskej župy kandidovať za OĽaNO aj 17 kandidátov.Kandidatúru Lukáša Kyselicu mal prísť podporiť aj premiér Eduard Heger , pre vládnu krízu a stretnutie s prezidentkou a predsedom parlamentu napokon neprišiel.Lukáš Kyselica pochádza z Nových Zámkov a ako priznal, kandidatúru na župana berie ako výzvu, pretože on, rovnako ako viacerí ľudia, má pocit, že kraj stagnuje a je čas na zmenu.„Hnutie OĽaNO malo do župných volieb záujem spojiť sa s pravicovými stranami, žiaľ, nie naším pričinením sa to ale nepodarilo,“ prezradil Kyselica, ktorý chce v prípade zvolenia presadzovať transparentnosť, otvorenosť a najmä priblížiť župu občanom.Lukáš Kyselica prezradil aj to, že po zvolení za župana by sa chcel zamerať hlavne na čerpanie eurofondov a radiť tým, ktorí majú o ne záujem.Ľudí chce najmä spájať, a nie rozdeľovať, prácu na župe chce stransparentniť, zamerať sa však chce aj na budovanie a opravy ciest a tiež zlepšiť duálne vzdelávanie.Lukáš Kyselica na záver brífingu dodal, že ak sa bude dať, po zvolení za župana by chcel zostať až do konca volebného obdobia aj poslancom Národnej rady SR.Kandidatúru na predsedu NSK už ohlásil súčasný župan Milan Belica (Smer-SD, SNS), Branislav Becík (Hlas-SD), Marian Kéry (Smer-SD), Milan Španír (Kotlebovci – ĽSNS), Martina Holečková (KDH, SaS, Spolu, Šanca, OKS, ODS, DS a Za ľudí), Tibor Csenger (Aliancia), Peter Pukan (Republika), Artur Bekmatov (Socialisti.sk) aj Martin Kusenda (občiansky kandidát).