Potrebujete pracovnú plošinu? Pomôže požičovňa stavebných strojov

Pracovné plošiny sú bežnou súčasťou aj menších stavenísk. Niet divu, niektoré práce z rebríka jednoducho neurobíte a rozkladať a skladať lešenie zaberie zbytočne veľa času. Problémom plošín môže byť vysoká cena, riešením zase požičovňa stavebných strojov. Prečítajte si, prečo je lepšie si plošinu požičať a aký typ si vybrať.

Podobné ako stavebné stroje

Možno to nie je úplne viditeľné, no pracovné plošiny pracujú na podobnom princípe ako stavebné stroje. Zdvíhanie i pohyb zabezpečuje vo väčšine prípadov hydraulika. Hydraulické čerpadlo poháňa elektromotor, ktorý získava energiu z batérií alebo zo zásuvky. Pri tých väčších preberá túto činnosť silný spaľovací motor.

To, že mechanizmus pracovných plošín je v mnohom podobný stavebným strojom a rozhodne nie je jednoduchý, sa odráža na ich vysokej cene a nákladoch na údržbu. Napriek vyššej cene sa vám investícia do nich môže rýchlo vrátiť, ak často pracujete vo výškach. Neustále rozkladanie, presúvanie a skladanie lešenia totiž odhryzne z pracovného dňa aj niekoľko hodín, ktoré by ste mohli venovať produktívnej činnosti.

Nie je plošina ako plošina

Najčastejšie sa môžete stretnúť s kĺbovými a nožnicovými plošinami, v skutočnosti sa však delia na viac druhov:

Nožnicové pracovné plošiny – Spoznáte ich podľa zdvíhacieho mechanizmu pripomínajúceho nožnice. Pracovný kôš sa zdvíha iba nahor a nedokáže sa pohybovať do strany, tým pádom sa nedostane poza prekážky. Pohybuje sa iba celá základňa, prípadne výsuvná platforma, ktorá predĺži plochu pracovného koša v pozdĺžnom smere. Pre horšiu obratnosť sa používajú najmä pri prácach na obvodovom plášti budov alebo na otvorenom priestranstve.

Kĺbové pracovné plošiny – Pracovný kôš nie je podopretý, ale zavesený na hydraulickom zdvíhacom mechanizme. Ten sa skladá z viacerých ramien a kĺbov, s takouto plošinou sa teda dostanete aj na ťažko prístupné miesta.

Teleskopické pracovné plošiny – Pracovný kôš je zavesený kĺbovým spojom na teleskopickom ramene, ktoré sa vysúva zo základne. To plošine prepožičiava dlhý pracovný dosah, obratnosť je však vďaka dlhému ramenu obmedzená. Teleskopické plošiny sa teda používajú najmä na otvorených priestranstvách.

Kĺbovo-teleskopické pracovné plošiny – Mechanizmus je kombináciou kĺbovej a teleskopickej plošiny. Ramená sú pospájané kĺbmi, niektoré sa môžu aj vysúvať.

Neinvestujte do pracovnej plošiny, pomôže požičovňa stavebných strojov

Ak plošinu nepotrebujete používať každý deň, môžete náklady na jej obstaranie znížiť zakúpením použitého modelu (niektorí predajcovia ich ponúkajú vrátane záruky, podobne ako použité stroje). Alternatívou je požičovňa stavebných strojov, ktorú mnohé stavebné firmy využívajú pravidelne a dokonca na dlhodobé výpožičky.