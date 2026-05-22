Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Kandidátov na post košického župana pribúda, je medzi nimi len jedna žena
Demokratická opozícia sa spája a podporiť chce kandidáta s najväčšou šancou. Na jeseň sa majú konať voľby do orgánov samospráv, o post predsedu
22.5.2026 (SITA.sk) - Demokratická opozícia sa spája a podporiť chce kandidáta s najväčšou šancou.
Na jeseň sa majú konať voľby do orgánov samospráv, o post predsedu Košického samosprávneho kraja dosiaľ prejavilo záujem päť kandidujúcich. Ako posledný zatiaľ ohlásil kandidatúru krajský predseda strany Hlas-SD Igor Šimko, ktorý je i poslancom parlamentu. Zaradil sa tak k už ohláseným kandidátom, medzi ktorými je aj kandidát hnutia Progresívne Slovensko Marián Porvažník. Ten ohlasoval kandidatúru ešte na jeseň minulého roka.
Podporu mu postupne vyjadrili aj strany Sloboda a Solidarita, Za ľudí a Hnutie Slovensko. Zatiaľ jedinou ženskou kandidátkou je viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH). Oficiálne svoju kandidatúru ohlásil aj exminister hospodárstva Karel Hirman ktorý kandiduje za mimoparlamentnú stranu Demokrati.
O kreslo košického župana sa tiež plánuje uchádzať nezávislý kandidát, podnikateľ a motivátor Džemal Kodrazi, ktorý sa už v minulosti o tento post neúspešne uchádzal, rovnako kandidoval aj na pozíciu primátora mesta Košice.
Demokratické opozičné strany sa spájajú a plánujú podporiť jedného kandidáta, ktorému budú dávať najväčšiu šancu na víťazstvo prieskumy verejnej mienky. Viaceré z nich v prvej polovici apríla podpísali memorandum, kde sa dohodli, že postavia silného spoločného kandidáta proti súčasnému vedeniu košickej župy.
Spomedzi koaličných strán ohlásil kandidáta zatiaľ len Hlas. Agentúra SITA sa obrátila na okresného predsedu strany Smer-SD pre Košice-mesto a mestského poslanca v Košiciach Andreja Sitkára s otázkami ohľadom postupu strany v komunálnych voľbách. Ešte v prvej polovici mája, krátko pred tým, ako Šimko ohlásil kandidatúru, Sitkár naznačil, že strana Smer podporí kandidáta Hlasu. Šimko pri ohlasovaní kandidatúry ocenil prístup koaličných partnerov Hlasu. Spoločný postup podľa jeho slov zvažovali dlho, čoskoro o ňom budú informovať.
"Rokujeme aj s mimoparlamentnými stranami, regionálnymi stranami, so stranami, ktoré majú na prvom mieste záujmy menšín. Je to aj maďarská menšina a strany, ktoré sa zaoberajú rómskymi komunitami,” uviedol vtedy, zdôrazňujúc, že nebude nikomu klásť prekážky a chce byť kandidátom, ktorý spája ľudí. Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie aj Slovenskú národnú stranu, do uzávierky ho ale nedostala.
Rovnako sa obrátila aj na mimoparlamentnú Maďarskú Alianciu. Ako v odpovedi uviedla hovorkyňa strana Klára Magdeme, rokovania o podpore kandidátov na predsedov dosiaľ uzavreli v dvoch samosprávnych krajoch.
"V BBSK Maďarská aliancia podporí súčasného predsedu kraja, pána O. Luntera, v Bratislavskom SK sa postaví za pána Juraja Drobu. Poslanecké kluby Maďarskej aliancie v oboch krajoch mali dobrú a úspešnú spoluprácu so spomínanými županmi, radi by sme v nej pokračovali aj v nasledujúcom volebnom období," spresnila.
Doplnila, že v košickom kraji sú zatiaľ otvorené všetky možnosti. To znamená, že strana môže postaviť vlastného kandidáta, alebo aj podporiť niekoho iného. O výsledkoch rokovaní plánujú informovať koncom mája. Mimoparlamentné hnutie Republika reagovala na otázky tým, že v súčasnosti rokujú na krajskej úrovni.
"Prebiehajú stretnutia s cieľom netrieštiť sily a zvoliť najlepší postup. Trnku treba vymeniť, uvedomujeme si svoju zodpovednosť a sme v rokovaniach pragmatickí. Všetko podstatné oznámime včas," uviedlo hnutie. Hovorí sa tiež o kandidatúre občianskeho aktivistu Tibora Géciho. Ako uviedol pre médiá v závere apríla, rokuje o podpore s niektorými politickými subjektmi. Oficiálne kandidatúru zatiaľ neoznámil.
Súčasný košický župan Rastislav Trnka dosiaľ neoznámil, či bude mandát opäť obhajovať. Dosiaľ zverejnené prieskumy verejnej mienky ho pritom výrazne favorizujú. Jednej z prieskumov zverejnil tím Mariána Porvažníka, druhý poslal tím okolo Lucie Gurbáľovej.
V oboch prípadoch dosiahol Trnka podporu zhruba polovice voličov. V prieskume z poslednej aprílovej dekády, ktorý poskytla kandidátka kresťanských demokratov, skončila na druhom mieste za Trnkom s výrazným odstupom práve Gurbáľová. V prieskume, ktorý poskytol Porvažníkov tím, a ktorý bol realizovaný v závere februára, sa na druhom mieste umiestnil Igor Šimko, ktorý v tom čase ešte oficiálne nekandidoval.
Zdroj: SITA.sk - Kandidátov na post košického župana pribúda, je medzi nimi len jedna žena © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné strany sa spájajú
Záujmy menšín
Rokovania na krajskej úrovni
Bude Trnka opäť kandidovať?
Pellegrini diskutoval s europoslancami o rozpočte Únie aj bezpečnosti, zdôraznil aj dôležitosť prideľovania eurofondov – VIDEO, FOTO
Roman Kýr zo spoločnosti Henkel: Za 150 rokov sme sa nenaučili len vyrábať – naučili sme sa predvídať
