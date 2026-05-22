 Piatok 22.5.2026
 Meniny má Júlia Juliana
 24hod.sk    Z domova

22. mája 2026

Pellegrini diskutoval s europoslancami o rozpočte Únie aj bezpečnosti, zdôraznil aj dôležitosť prideľovania eurofondov – VIDEO, FOTO


Prezident na stretnutí zdôraznil, že jeho cieľom bolo vytvoriť priestor na vecný a dôstojný dialóg aj pri rozdielnych politických postojoch a identifikovať možné prieniky pri presadzovaní slovenských záujmov v ...



22.5.2026 (SITA.sk) - Prezident na stretnutí zdôraznil, že jeho cieľom bolo vytvoriť priestor na vecný a dôstojný dialóg aj pri rozdielnych politických postojoch a identifikovať možné prieniky pri presadzovaní slovenských záujmov v EÚ.


Prezident Peter Pellegrini sa v piatok v bratislavskom Prezidentskom paláci stretol na pracovnom obede so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu. Ako informovala kancelária hlavy štátu, išlo o druhé stretnutie tohto formátu pričom účastníci spolu diskutovali na rôzne témy vrátane rozpočtu Európskej únie, alebo problematiky bezpečnosti.

Prezident na stretnutí zdôraznil, že jeho cieľom bolo vytvoriť priestor na vecný a dôstojný dialóg aj pri rozdielnych politických postojoch a identifikovať možné prieniky pri presadzovaní slovenských záujmov v EÚ.

„Slovensko potrebuje v Európe jasný, sebavedomý a konštruktívny hlas, ktorý dokáže obhajovať naše národné záujmy, no zároveň chápe hodnotu spolupráce a dialógu v rámci Európskej únie,“ skonštatoval Pellegrini.

Zachovanie silnej kohéznej politiky


Osobitnú pozornosť spolu s europoslancami venoval budúcemu rozpočtu EÚ, keďže pre Slovensko podľa neho zostáva prioritou zachovanie silnej kohéznej politiky a podpory poľnohospodárstva, ako aj spravodlivý prístup k novým európskym fondom zameraným na konkurencieschopnosť, výskum a inovácie.

Prezident v tejto súvislosti zdôraznil, že pravidlá prideľovania európskych zdrojov musia zostať férové a zrozumiteľné. Na stretnutí sa hovorilo aj o implementácii migračného paktu EÚ, potrebe spravodlivého zohľadnenia reálneho zaťaženia jednotlivých členských štátov a schopnosti Európskej únie reagovať na bezpečnostné a geopolitické výzvy vrátane vojny na Ukrajine či situácie na Blízkom východe.

„Spoločné európske riešenia musia byť účinné, spravodlivé a musia zohľadňovať aj to, akú záťaž jednotlivé krajiny reálne nesú,“ upozornil prezident. Témou diskusie politických predstaviteľov bola aj pripravovaná návšteva predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsoly budúci mesiac na Slovensku.

Progresívci sa na obede nezúčastnili


Poslanci Európskeho parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko sa nezúčastnili na obede u prezidenta Pellegriniho. Pozvanie odmietli s odôvodnením, že nechcú sedieť za jedným stolom s extrémistami. Europoslanec Martin Hojsík ako dôvod uviedol účasť politikov, ktorí boli v nedávnej minulosti právoplatne odsúdení za extrémistické trestné činy, konkrétne hanobenia národa, rasy a presvedčenia.

„Títo politici sa nedokážu vierohodne zbaviť ani podstaty, ani nánosov priľnutia k totalitným a fašistickým tendenciám, ktoré nie sú otázkou minulosti, ale sú v našej spoločnosti, žiaľ, prítomné aj dnes. Sú to politici, ktorí sa cielene, otvorene a programovo usilujú o oslabenie európskej schopnosti svojbytne, plnohodnotne a v primeranom čase plniť si záväzky voči občanom Európskej únie, a teda aj Slovenska,“ vyhlásil Hojsík.

Tvrdá konfrontácia v diskusiách


Ako však zdôraznil, sú pripravení týchto politikov tvrdo konfrontovať v diskusiách, no legitimizovať ich takýmto spôsobom odmietajú. Podotkol, že europoslanci za PS rešpektujú právo všetkých občanov SR voliť si svojich zástupcov, no odmietajú sedieť za jedným stolom s niekým, kto legitimizuje politické strany s fašistickými prvkami ako svojho budúceho partnera vo vláde.

Podľa Hojsíka je však poľutovaniahodné, že tak konajú aj najvyšší ústavní činitelia, ktorí sa ešte donedávna hlásili k protifašistickému odkazu SNP. „Prezident, žiaľ, robí nadprácu pre Roberta Fica,“ dodal Hojsík.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini diskutoval s europoslancami o rozpočte Únie aj bezpečnosti, zdôraznil aj dôležitosť prideľovania eurofondov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

